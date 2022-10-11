Путин и Лукашенко договорились о развертывании войск: в ISW оценили риск атаки в Украину с севера

Лукашенко не может позволить себе внутренние последствия прямого белорусского вмешательства в войну.

Агрессор Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Впрочем, диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Александр Лукашенко вряд ли отважатся атаковать Украину с севера.

Об этом говорится в новом отчете американского Институт изучения войны (ISW).

"Российские и белорусские войска вряд ли будут атаковать Украину с севера, несмотря на то, что Беларусь и Россия согласились развернуть Региональную группировку войск Союзного государства — стратегическое формирование российских и белорусских частей, задачей которого является оборона Союзное государство", — говорится в сообщении.

Аналитики считают, что российский компонент любого формирования региональной группировки войск будет состоять из мобилизованных или призывников. Они же имеют низкий уровень подготовки, а потому не будут представлять значительную угрозу для Украины.

Кроме того, компонент может состоять из частей 1-й гвардейской танковой армии, 20-й общевойсковой армии и воздушно-десантных подразделений. Они уже понесли значительные потери в Украине и имеют существенно сниженную боеспособность.

К слову, в ISW оценивали, что Кремль надеется использовать белорусские военные объекты и инфраструктуру для подготовки мобилизованных солдат. Впрочем, даже это не индикатор неизбежного открытого вторжения в Украину с территории соседней Беларуси.

В свою очередь, Москва может попытаться использовать свои силы в Беларуси, чтобы "зафиксировать" украинские войска под Киевом и не допустить их передислокации в другое место или участия в контрнаступлении, отмечают американские аналитики.

Они считают, что диктатор Лукашенко не может себе позволить внутренние последствия прямого белорусского вмешательства в войну. А агрессорка Россия тем временем не имеет возможности быстро сформировать наземные ударные силы с нуля или из действующих в Беларуси подразделений.

Угроза из Беларуси

В Минобороны Беларуси заявили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский президент Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

В понедельник, 10 октября, волынскую границу пересекли иранские дороны-камикадзе, вылетевшие с территории Беларуси.

В целом появилась информация якобы о боях в Черниговской области на границе с Беларусью. Впрочем, власти Черниговской области опровергали появившиеся в Сети сообщения.

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