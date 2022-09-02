Путин и Лукашенко окружили всю Украину своими войсками: Генштаб рассказал, где дислоцируются их армии

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
По сообщению Генштаба, подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 2 сентября.
Кроме этого, продолжаются мероприятия контрольных проверок подразделений, а также подготовка к очередным военным учениям. Также известно, что в городе Брест обнаружена дислокация подразделений БПЛА вооруженных сил РФ, которые привлекаются к разведке приграничных районов Украины.
"На Северском направлении противник удерживает отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей. направлении ситуация значительных изменений не претерпела. Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу возможности продвигаться в глубь Украины", — отмечают в Генштабе.
Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал предстоящие военные учения в Беларуси, на которых могут быть тренировки по "освобождению" территорий Украины. Так, Подоляк посоветовал военным Беларуси и России учиться сдаваться в плен, а не "захвату чужих территорий".
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