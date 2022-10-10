Путин и Лукашенко разворачивают общую группировку войск у границы Украины: "Если будет угроза — начинаем задействовать"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский президент-террорист Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Об этом сообщает Минобороны РБ.

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"Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировки Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки – армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно уже идет, По моему мнению, в течение двух дней. Преданно было мое распоряжение, чтобы мы начали формирование этой группировки", — сказал он во время срочного совещания.

Лукашенко снова заговорил, что Украина вроде бы готовилась "нанести" удары по Беларуси. Более того, "бульбофюрер" угрожает украинскому президенту Владимиру Зеленскому и заявляет, что "мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2".

"Докажите президенту Украины и другим сумасшедшим, что Крымский мост им покажется цветочками, если они коснутся своими грязными руками хоть до одного метра нашей территории", — грозится фейковый президент.

В оперативном командовании "Север" отреагировали на фейковую информацию о якобы наступлении с территории Беларуси. В ведомстве отметили, что эта информация не соответствует действительности.

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"Прорывы или наступательные действия со стороны территории Беларуси и России — не зафиксированы", — сказано в заявлении.

Напомним, в то время как Украина атакована российскими ракетами и дронами, Лукашенко собрал срочное совещание с военными и силовиками.

Стоит отметить, украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный террор России, который начался утром 10 октября и продолжается. По его словам, оккупанты имеют две цели: энергообъекты и мирное население. Зеленский отметил, что на местах ударов работают все соответствующие службы. На сегодняшний день известно о сбитых 38 воздушных целях. Украинский президент призвал 10 октября находиться в укрытиях.

Зеленский: Террор против населения является отказом России от переговоров

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