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Путин и Лукашенко разворачивают общую группировку войск у границы Украины: "Если будет угроза — начинаем задействовать"

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Путин и Лукашенко разворачивают общую группировку войск у границы Украины: "Если будет угроза — начинаем задействовать"

Фото: ТСН.ua

Фейковый президент заявил, что Украина якобы "готовилась" нанести удар по Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский президент-террорист Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Об этом сообщает Минобороны РБ.

"Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировки Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки – армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно уже идет, По моему мнению, в течение двух дней. Преданно было мое распоряжение, чтобы мы начали формирование этой группировки", — сказал он во время срочного совещания.

Лукашенко снова заговорил, что Украина вроде бы готовилась "нанести" удары по Беларуси. Более того, "бульбофюрер" угрожает украинскому президенту Владимиру Зеленскому и заявляет, что "мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2".

"Докажите президенту Украины и другим сумасшедшим, что Крымский мост им покажется цветочками, если они коснутся своими грязными руками хоть до одного метра нашей территории", — грозится фейковый президент.

В оперативном командовании "Север" отреагировали на фейковую информацию о якобы наступлении с территории Беларуси. В ведомстве отметили, что эта информация не соответствует действительности.

"Прорывы или наступательные действия со стороны территории Беларуси и России — не зафиксированы", — сказано в заявлении.

Напомним, в то время как Украина атакована российскими ракетами и дронами, Лукашенко собрал срочное совещание с военными и силовиками.

Стоит отметить, украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный террор России, который начался утром 10 октября и продолжается. По его словам, оккупанты имеют две цели: энергообъекты и мирное население. Зеленский отметил, что на местах ударов работают все соответствующие службы. На сегодняшний день известно о сбитых 38 воздушных целях. Украинский президент призвал 10 октября находиться в укрытиях.

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