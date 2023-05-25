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Путин и Пригожин являются целью ликвидации, но не физической: в ГУР разъяснили заявление об устранении руководства РФ

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Путин и Пригожин являются целью ликвидации, но не физической: в ГУР разъяснили заявление об устранении руководства РФ

Путина и военное руководство РФ необходимо задержать как военных преступников и доставить в международный трибунал / Фото: ТСН.ua

Украина – цивилизованное государство и действует цивилизованными методами.

Глава Кремля Владимир Путин и основатель террористической группировки ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин является целью ликвидации, но не физической.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, сообщает Freedom.

"Украина — цивилизованное государство и действует цивилизованными методами. Сейчас тратить какие-то нам усилия для того, чтобы физически ликвидировать человека, похожего на Путина, то мы можем долго об этом говорить, но это вопрос целесообразности", — заявил Юсов.

По его словам, Путина и военное руководство РФ необходимо задержать как военных преступников и доставить в международный трибунал: "Гаага для Путина неизбежна. И в этой ситуации даже лучше, чтобы на этом трибунале он был жив".

Накануне главарь ЧВК "Вагнер" рассказал, что впереди РФ ждет тяжелая война. И что армия России находится в таком состоянии, что может лишиться своей страны. Главарь "вагнеровцев" призвал ввести военное положение, закрыть все границы и работать на войну.

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Дата публикации
Просмотры
67
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