Путин и Шойгу хотят вырубить украинские леса, чтобы продать древесину — разведка

Тотальная вырубка зеленых насаждений – это очередное страшное преступление оккупантов и создание экоцида.

Президент и министр обороны страны-оккупанта Путин и Шойгу хотят вырубить украинские леса, чтобы нажиться на продаже древесины.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Государство-оккупант планирует массовые вырубки украинских лесов. Об этом говорится в письме министра обороны России Шойгу "О возможности вырубки на землях обороны", которое адресовано лично Путину. Целью документа является получение разрешения на тотальную вырубку украинских "лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений". Планируются вырубки "любой интенсивности и всех возрастов, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины", — говорится в сообщении.

В то же время, указано в письме, неиспользованном для нужд ВС РФ древесина будет продана, а полученные средства пойдут на обеспечение армии-оккупанта. На сегодняшний день без исключения все леса, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, находятся в зоне наивысшего риска.

"Тотальная вырубка зеленых насаждений — это очередное страшное преступление оккупантов и создание экоцида. Последний раз подобное на территории Украины происходило во время фашистской оккупации. Когда захватчики уничтожали и вывозили материальные и природные ценности", — говорится в сообщении.

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