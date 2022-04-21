Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Западной Сибири – Данилов

Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Западной Сибири – Данилов

Секретарь СНБО отметил, что цель России – уничтожение нашей страны, нации и колонизация Украины.

Президент страны-агрессора Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу планировали отправить украинцев в концлагеря в Западной Сибири.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"В Западной Сибири Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев, чтобы строить новые города. Задача рашистской орды – уничтожение нашей страны, нашей нации, колонизация Украины", — отметил он.

Данилов подчеркнул, что решение о полномасштабном вторжении на территорию Украины принимал не только Путин, но и все высшее политическое руководство России. По словам секретаря СНБО, война не закончится, пока оккупантов не выгонят со всех украинских территорий, включая Крым.

Ранее Алексей Данилов рассказал, что Кадыров должен был ликвидировать высшее руководство Украины.

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