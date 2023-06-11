Путин и Шойгу терпят проделки Пригожина: в каком случае арестуют владельца "Вагнера"

Илья Пономарев считает, что в РФ пока просто боятся арестовывать Пригожина, потому что за ним стоит мощная частная армия.

Конфликт между ЧВК "Вагнер" во главе с Пригожиным с одной стороны и Минобороны РФ во главе с Шойгу и Герасимовым выгоден диктатору Путину для сохранения позиций в Кремле.

Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает FREEДОМ.

По словам Пономарев, этот конфликт не был придуман намеренно, но Путин решил воспользоваться ситуацией.

Оппозиционер объяснил, что Путин, как президент, чувствует себя в безопасности, когда его подчиненные ссорятся друг с другом и выносят это в публичное пространство.

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"У него не должно создаваться впечатление, что холопы друг с другом сговорились, и начинают играть в одну игру — это опасно, и тогда уже надо расправляться. Пока Пригожин из Шойгу публично дерутся, выносят сор из избы, следовательно, все абсолютно хорошо, бояться нечего. А когда Пригожин умолкнет и начнет договариваться в кулуарах, вот тогда уже все, необходимо будет не просто арестовывать, а стрелять", — рассуждает Илья Пономарев.

По мнению оппозиционера, высшее военное руководство России терпит такие "проделки" Пригожина исключительно из опасения ухудшения обстановки.

"Доминирующая эмоция везде в России, и в верхах, и в низах среди простейших людей, среди военных, среди чиновников, среди всех — "как бы ни было хуже", "не дергаемся, а может, пронесет", "как бы чего-то на себя такое не навлечь". Кто же арестует Пригожина, кто с ним что-то сделает? У него – вооруженные бойцы, причем в российской армии самые дееспособные. Поэтому на этом фоне проще не заметить и сказать, что "нам показалось". Проще сделать вид, что все идет по плану". Вот как идти его арестовывать, когда у него за спиной еще 10 тыс. "зеков", а возможно, и 20 тыс., это очень страшно", — подытожил Пономарев.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал "вагнеровцам" перейти в свое подчинение. Пригожин ответил, что ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никакие контракты с Шойгу.

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