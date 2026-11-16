Путин и Си могут готовить миру опасный сценарий: историк предупредил об угрозе, к которой Запад не готов

Си Цзиньпин и Путин / © Associated Press

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Россия и Китай могут значительно усилить сотрудничество, создав серьезную угрозу Европе и мировой безопасности. В то же время, заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина о непоколебимой дружбе их государств противоречат историческому опыту. Самым тревожным сценарием эксперт называет возможные одновременные нападения России на Эстонию и Китая на Тайвань.

Об этом заявил историк Кильского университета имени Кристиана Альбрехта Мартин Вагнер в интервью Welt.

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По словам исследователя, несмотря на заявления лидеров РФ и Китая о безграничном партнерстве, отношения двух государств на протяжении веков были далеко не такими дружественными.

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«Эта дружба никогда не была безграничной. Отношения между этими странами всегда были глубоко асимметричными. За 400-летнюю историю отношений между Китаем и Россией было всего несколько очень коротких моментов, когда обе стороны встречались на равных условиях», — пояснил Вагнер.

Историк напомнил, что страны неоднократно конфликтовали из-за территории. В частности, в XIX веке Российская империя захватила крупные китайские земли, а в 1969 году между государствами разразился пограничный вооруженный конфликт.

Теперь же баланс сил изменился в пользу Пекина.

«За последние 20 лет мы стали свидетелями того, как эти отношения снова изменились. Сегодня Китай снова является доминирующим государством», — отметил он.

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В то же время эксперт предостерегает недооценивание нынешнего сближения двух стран.

«Образ непоколебимой дружбы ошибочен. (…) То, что Китай и Россия редко были так тесно связаны в своей истории, как сегодня, должно служить оговоркой», — подчеркнул историк.

Какой опасный сценарий могут реализовать Путин и Си

Вагнер назвал три возможных сценария дальнейших отношений между Москвой и Пекином.

Первый – сохранение нынешнего партнерства, основанного на общих интересах и представлениях о внешних угрозах. Историк сомневается, что попытки президента США Дональда Трампа разделить два государства способны существенно изменить ситуацию.

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"Это авторитарные империи, которые стремятся взорвать и даже разрушить мировой порядок", - заявил он.

Второй сценарий предполагает возобновление соперничества между странами. Одной из причин может стать усиление влияния Китая в Центральной Азии, которую Москва традиционно считает своей сферой интересов.

«Оглядываясь на историю, можно заключить, что ничто не вечно, а тем более то, что, по утверждениям самих участников, будет продолжаться вечно», — заметил Вагнер.

Однако наибольшее беспокойство историка вызывает третий сценарий — еще более тесное сотрудничество России и Китая, в частности, в военной сфере.

«Если бы Китай и Россия преодолели взаимное соперничество и наладили еще более тесное сотрудничество, их союз, иногда даже военный, представлял бы значительно большую угрозу для Германии, Европы и мирового порядка, чем сегодня. Представьте, что Россия и Китай нападут на Эстонию и Тайвань соответственно в один и тот же день», – предупредил он.

На вопрос журналиста, готов ли Запад к такому развитию событий, ответил Вагнер коротко: «Нет».

Почему Европа может оказаться неготовой к угрозам

По мнению эксперта, одна из главных проблем состоит в недостаточном понимании российско-китайских отношений в Германии.

«В Германии количество экспертов, изучающих историю и современное состояние российско-китайских отношений, можно пересчитать по пальцам одной руки», — отметил историк.

Он обратил внимание на сокращение соответствующих университетских программ и нехватку специалистов по исследованию России, Китая и других стран.

Поэтому общество, по его словам, часто воспринимает отношения Москвы и Пекина слишком упрощенно: одни верят в нерушимость их дружбы, другие считают, что историческое соперничество обязательно приведет к новому конфликту.

«Это заслоняет реальность. Чем меньше мы подходим к этим вопросам с холодной головой, тем меньше готовы к тому, что нас ждет», — подчеркнул Вагнер.

Историк также предостерег, что нехватка системных исследований международных отношений может иметь серьезные последствия для европейских государств.

«Эта тенденция чревата нашей демократией. Чем больше мы сосредотачиваемся на себе, тем больше забываем о мире за пределами Европы. А это прямо противоположно тому значению, которое эти страны имеют, в том числе и для Европы», — подытожил он.

Китай стремится изменить мировой порядок: что известно о саммите АТЭС

Китай пытается воспользоваться ослаблением глобального лидерства США, чтобы перестроить международный порядок под собственные интересы. Как пишет Financial Times, Пекин стремится к большему влиянию в мире, однако не спешит брать на себя соответствующие финансовые и обязательства по безопасности.

Китай стремится стать ведущим государством в Азии и на мировой арене. Он хочет уважения к себе и своим основным интересам и стремится избавиться от либерального ядра международного порядка», — объяснил эксперт Института Брукингса Райан Хасс.

Особое внимание привлекает саммит АТЭС 19 ноября в Шэньчжэне, на полях которого ожидаются переговоры Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. По сообщению Белого дома, среди обсуждения будет сокращение ядерных вооружений.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский предостерег от повторения сценария Ялтинской конференции 1945 года, когда крупные государства договаривались о сферах влияния. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы подобные решения принимались без участия Украины.

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