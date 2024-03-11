Путин и ядерный удар по Украине: кто на самом деле остановил Россию в 2022 году

Опасения, что Путин может прибегнуть к использованию ядерного оружия, распространились в 2022 году после того, как российские войска потерпели ряд поражений, а Украина начала контрнаступление на Херсон.

США обратились за помощью к странам, не являющимся членами НАТО, чтобы отказать Россию от нанесения ядерного удара в 2022 году, сообщил CNN высокопоставленный чиновник американской администрации.

Об этом пишет Business Insider.

Ядерная риторика Кремля

"Одна из вещей, которую мы сделали, была не только прямое сообщение, но и решительный призыв, давление, поощрение других стран, к которым они могли бы быть более внимательными, сделать то же самое", — говорится в сообщении.

По оценке чиновников, такие страны, как Индия, Китай и другие, "возможно, оказали определенное влияние" на русское мышление.

"Беспокойство ключевых для России и Глобального Юга стран также было полезным, убедительным фактором и показало им, какой может быть цена всего этого", — сказал другой американский чиновник в интервью изданию.

Опасения, что Путин может прибегнуть к использованию ядерного оружия, распространились в 2022 году после того, как российские войска потерпели ряд поражений, а Украина начала контрнаступление на Херсон на юге Украины.

"Если значительное количество российских войск будет разгромлено, если их жизни будут разрушены, это будет своего рода предвестником потенциальной угрозы непосредственно российской территории или российскому государству", — сказал один из высокопоставленных чиновников.

И администрация Байдена опасалась, что это может подтолкнуть Путина к применению ядерного оружия как средства сдерживания во избежание дальнейших потерь, поскольку он рассматривал захваченный город Херсон как часть самой России, говорится в репортаже CNN.

Заявление России о "грязной бомбе"

В октябре 2022 года российские пропагандисты также начали распространять историю о том, что Украина планировала использовать "грязную бомбу" — устройство, содержащее как радиоактивный материал, так и обычную взрывчатку.

Сергей Шойгу, министр обороны России, выдвинул претензии к США и ряду их союзников.

"Российские публичные заявления о том, что Украина может использовать "грязную бомбу", которые, как мы видим, не имеют под собой никаких оснований, были сделаны на пустом месте", — сказал один из представителей администрации.

Но они добавили, что существуют опасения, что Россия делает эти заявления как "повод для того, чтобы сделать что-нибудь безумное, или как прикрытие для того, что она сама собирается сделать".

Институт изучения войнызаявил тогда, что этот шаг "скорее всего, направлен на то, чтобы замедлить или приостановить западную военную помощь" и "возможно, ослабить альянс НАТО с помощью запугивающих призывов".

Однако, по словам одного из чиновников, "уровень риска, похоже, растет, превышая тот, который был в любой другой момент времени".

В июне 2023 года президент США Джо Байден заявил, что ядерная угроза со стороны России остается "реальной" после новостей о том, что Россия переместила ядерное оружие в соседнюю Беларусь.

В прошлом месяце Путин выступил с наиболее откровенными ядерными угрозами после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон предложил НАТО отправить войска на помощь Украине, несмотря на то, что США и другие союзники по НАТО отвергли эту идею.

“(Западные страны) должны осознать, что у нас также есть оружие, которое может поражать цели на их территории, – сказал он, цитирует Reuters. — Все это реально чревато конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Неужели они этого не понимают?

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