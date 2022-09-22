"Путин идет на риск": в британской разведке заявили, что у России будут проблемы с обеспечением 300 тысяч военных

Российский диктатор Владимир Путин идет на значительный политический риск в надежде собрать 300 тысяч военных для войны в Украине.

Мобилизация в России столкнется с логистическими и административными трудностями, а собранные войска не будут боеспособными в течение как минимум нескольких месяцев.

Об этом сообщает разведка Великобритании в ежедневном отчете.

Отмечается, что у России, вероятно, возникнут материально-технические и административные проблемы, "связанные даже со сбором 300 000 военнослужащих", которые "вряд ли будут боеспособными в течение нескольких месяцев".

"Даже такая ограниченная мобилизация, вероятнее всего, будет очень непопулярна среди части российского населения. Путин идет на значительный политический риск в надежде получить столь необходимую боевую силу. Этот шаг фактически является признанием того, что Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине", – говорится в сообщении.

Напомним, после оглашения российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации по всей РФ вспыхнули протесты. Россияне выходят на митинги против мобилизации в своих городах. В результате чего по всей России катится волна массовых задержаний. Людей "вяжут" без объяснений. Куда везут десятки задержанных митингующих — пока неизвестно.

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