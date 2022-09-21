Путин идет на значительный риск, изменяя стратегию войны в Украине — британская разведка

Российское гражданское и военное руководство за последние две недели столкнулось со значительным давлением.

Российское руководство решило создать больше боевой силы для войны против Украины. Но Путин идет на значительный риск, изменяя стратегию.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным разведки, российские силы в Украине продолжают испытывать нехватку личного состава. 20 сентября 2022 года Дума России проголосовала за внесение поправок в закон, расширяющих наказание за неисполнение обязательств военнослужащими, что "предназначено для ограничения количества дезертирств и отказов".

Российское гражданское и военное руководство за последние две недели столкнулось со значительным давлением. Эти новые меры, скорее всего, были выдвинуты из-за общественной критики и знаменуют собой дальнейшее развитие стратегии России.

"Путин идет на больший политический риск в надежде создать больше боевой силы, развенчивая мифы о том, что Россия не находится ни в состоянии войны, ни в национальном кризисе", — говорится в сообщении.

Как отмечает британская разведка, 20 сентября 2022 года "администрации" оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины объявили о проведении "референдума" о присоединении к Российской Федерации. Эти референдумы прошли по официальному признанию российской Думой "ДНР" и "ЛНР" 21 февраля 2022 года.

"Эта срочность, вероятно, вызвана опасениями неизбежного наступления Украины и ожиданием большей безопасности после формального присоединения к России", — говорится в ежедневном отчете.

Напомним, в ISW объяснили, зачем Путину аннексия оккупированных после 24 февраля территорий.

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