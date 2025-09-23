У Путина есть "план Б" вместо мобилизации: эксперт раскрыл альтернативы Кремля

Мобилизация в России / © Getty Images

Реклама

Риск объявления мобилизации в России существует, однако, это один из наименее желаемых вариантов для Кремля.

Об альтернативных путях усиления военных ресурсов России рассказал Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в интервью Главреду.

По словам Лакийчука, Кремль может прибегнуть к мобилизации, если сочтет ее необходимой, но существуют еще два сценария:

Реклама

Отобрать армию у Лукашенко

"Обучение в Беларуси завершилось, и россияне получили примерно 40 тысяч подготовленных бойцов. Пока на территории республики присутствует российский контингент, остается возможность перехватить власть у Лукашенко для решения своих вопросов. Вероятность такого сценария невысока, однако Москва давно к этому стремится", - отметил Лакийчук.

Привлечь военных из КНДР.

Эксперт добавляет, что Путин теоретически мог бы рассчитывать на северокорейских солдат, но неизвестно, получит ли Кремль от Пхеньяна новую партию военных, поскольку вопрос оплаты остается нерешенным.

"Правда, говорят, что Путин "обул" его на деньги, поэтому неизвестно, получит ли Кремль от Ина новую партию северокорейских солдат", - добавил он.

Что с мобилизацией в России

Военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, что в первом полугодии 2025 года РФ мобилизовала около 150 тысяч человек, что почти не покрывает ежемесячные потери на фронте. Одновременно Россия планирует осеннее наступление в трех направлениях: Купянском, Покровском и Запорожском, из-за чего вынуждена перегруппировать войска.

Реклама

Из-за уменьшения желающих заключать контракты Кремль, вероятно, будет постепенно увеличивать ежемесячный призыв до 50-60 тысяч человек, преимущественно в небольших городах и отдаленных регионах во избежание протестов в крупных городах.

"Срочников сразу на фронт не будут отправлять, но могут вынуждать подписывать контракты", - отметил Гетьман.

Как сообщалось ранее, после завершения в Беларуси совместных учений "Запад-2025" Россия вывела оттуда свои войска. Не была зафиксирована активность врага в направлении границы с Украиной.