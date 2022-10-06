Путин ищет "крайних" в военных поражениях: подробности громкого конфликта в Кремле и видео

Окружение президента РФ начинает "вешать всех собак" на военных, но те могут жестко ответить

В окружении президента России Владимира Путина назрел конфликт. Неудачи в войне с Украиной заставляют оккупантов придумывать оправдания и искать "стрелочников". Глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин открыто обвинили в провалах руководство минобороны и генштаба РФ. Путин никак не комментирует упреки в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, тем временем эксперты не исключают изменений в руководстве российской армии.

ТСН.ua собрал подробности конфликта в российской верхушке.

Рамзан Кадыров утверждает, что в бегстве российских военных из города Лимана в Донецкой области виноват лично генерал Александр Лапин, руководивший обороной.

"Досадно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в генштабе", — сказал он.

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Кадырова поддержал Евгений Пригожин:

"Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавец, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босиком на фронт".

Это не первый случай, когда Кадыров критикует минобороны РФ, а Пригожин поддерживает его. К примеру, 24 сентября глава Чечни выступил за призыв на фронт 50% российских силовиков, и создатель ЧВК "Вагнер" сразу сказал, что председатель Чечни прав.

Что стоит за "наездами" на минобороны РФ

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что критика частичной мобилизации и провалов на фронте заставляют Путина возложить ответственность на министра обороны Сергея Шойгу.

В частности, Путин своим указом отложил мобилизацию всех студентов, в частности, заочников и магистрантов, после чего на публику заявил, что минобороны РФ не внесло своевременных изменений в нормативно-правовую базу по спискам мобилизации.

"Эта прямая критика минобороны также касается косвенно Шойгу, которого Путин, похоже, настраивает нести ответственность за неудачи вторжения в Украину", — отмечают в ISW.

5 октября стало известно, что Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что Кремль тем самым поддержал претензии руководителя Чечни к генеральному штабу и минобороны РФ.

"Путин сегодня вручил Кадырову звание генерал-полковника. Большего плевка российским офицерам в лицо нельзя представить, кроме сталинских репрессий, нельзя представить таких унижений. Честно говоря, мне интересно увидеть, до какого предела унижений могут дойти российские военные, имея за собой ГРУ, военную силу, сверхполномочия в войне", – говорит Арестович.

Обвинения против министра обороны РФ поддержали даже коллаборанты, что может свидетельствовать о шаткости его позиций. В частности, херсонский предатель Кирилл Стремоусов посоветовал министру обороны РФ застрелиться из-за военных неудач.

"Да, действительно многие говорят, что на месте министра обороны, который допустил бы до такого положения дел, просто мог бы как офицер застрелиться. Но слово офицер многим непонятно", — заявил он.

Российский публицист и социолог Андрей Пионтковский объясняет демарш Кадырова и Шойгу слабостью Путина:

"То, что сейчас вытворяют Пригожин и Кадыров и присоединившееся к ним животное, иначе не назову, генерал-полковник Гурулев, рычащий проклятиями по уничтожению США и Великобритании, это не пощечина — это они сс*ными тряпками по физиономии начальника генерального штаба отхлестали, и это сошло с рук, потому что это любимцы главнокомандующего. Эти люди чувствуют, что он ослаб, что им пора брать инициативу, убирать конкурентов".

На военных РФ "повесят всех собак", но они могут отомстить

В свою очередь, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков утверждает, что действия лидера Чечни одобрены президентом РФ.

"В российской политике у Кадырова самостоятельной роли, по-моему, нет — это ноль без палочки. Без поддержки Путина он и дня не проживет... Кадыров полностью зависит от Путина, выполняет поручения Кремля. У него мало талантов, но есть один бесспорный — это "чуйка" на конъюнктурные расклады. Он это чувствует быстрее и лучше, несмотря на то, что у него нет образования, воспитания и т.д.. Сейчас пошла открытая свара. Конечно, это наезд на генеральный штаб, министерство обороны, генералов. Их готовят к козлам отпущения. Я глубоко убежден, что Кадыров почувствовал, что это нужно Кремлю, Путину, возможно, нужно ФСБ. Кадырова ненавидят очень много силовиков, поэтому он не может отсебятину нести, ему нужно попадать в мейнстрим", — говорит Гудков.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что на минобороны РФ "повесят всех собак", но военные могут отомстить. По его словам, Путину "придется сбрасывать народный гнев на кого-то".

"Лучше, чем военные, никогда не было – они безмолвны, потому что выполняют задания под присягой. Они все это будут терпеть, и на них повесят всех собак", – убежден он.

Однако, по прогнозу эксперта, ответ военных "будет достаточно жестким".

"После того, как начнет разваливаться Россия, а она реально начнет разваливаться, военные могут забазироваться в какой-нибудь из федеральных областей или республик, думаю, даже в нескольких... Это будет гипотетическая "Московия" — от Питера до Урала. Наверное, будет что-то вроде военной хунты. После того, как они возьмут власть уже в этой области, они вспомнят всех вешателей на них собак, и обратная волна снесет и Кадырова, и Пригожина, и всех, кто из военных сделал козлов отпущения в этой войне", – считает Свитан.

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