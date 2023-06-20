Путин ищет способы вывести войска из Украины: что на это указывает

До какого-то момента молчание помогало Путину, но уже не сейчас, когда россияне хотят видеть явные результаты на поле боя, считает эксперт.

То, что российский диктатор Владимир Путин стал чаще говорить о войне в Украине, может указывать, что он хочет ее закончить.

Такое мнение высказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок для 24 канала.

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"Путин действительно полагался на то, что созданная им пропагандистская машина дотянет этот неприятный кейс для него. В известной степени эта его стратегия его оправдывала, ведь она давала возможность для маневра, подготовки "позиций". Он с ними шел в широкую общественность", – отметил эксперт.

Впрочем, чем дальше, тем меньше у Путина остается аргументов для населения России, чем нужно продолжать войну, считает Клочок.

"Те, кто хоть немного Путину склонен, ожидают месседжей его, мол, все хорошо. Он им это рассказал и это работает. Но для меня это является показателем, что для Путина заканчиваются аргументы и инструменты, с помощью которых он может продолжать военное противостояние. с Украиной", – подчеркнул Клочок.

Напомним, политолог Игорь Рейтерович считает, что в России после эры руководства страной Владимиром Путиным наступит гражданская война.

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