Путин использовал "вагнеровцев": о чем свидетельствуют последние изменения в высшем руководстве армии РФ

Президент РФ Владимир Путин использовал "вагнеровцев" в тяжелое для регулярной армии время, но никогда не собирался делать шаги навстречу Евгению Пригожину в его желании получить дополнительное влияние.

Об этом пишет Институт исследования войны (ISW).

После ряда неудач российских регулярных войск в первые полгода войны Путин начал прислушиваться к советам Пригожина и даже уволил командующего Центральным военным округом в Украине генерала Александра Лапина. Но даже несмотря на то, что Пригожин получил определенное влияние на президента РФ, он никогда не собирался удовлетворять политические и бизнес-амбиции руководителя наемников.

"Пригожин по-прежнему требует от Кремля официального признания группы "Вагнера" в РФ, хотя российское уголовное законодательство запрещает деятельность параллельных военных формирований.

Путин мог бы ответить на многочисленные просьбы и требования Пригожина в течение многих месяцев и легализовать операции "вагнеровцев" в стране, но он, вероятно, не счел нужным ослабить российское Минобороны и предоставить Пригожину дополнительные полномочия", — отмечают в ISW.

Ранее экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков заявил, что среди "башен Кремля" существует так называемая "группа ястребов", которая намерена остаться у власти после Путина. Ее может возглавить владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал на канале Freedom, что сейчас Евгений Пригожин "старается не только делать замечания тем или иным военачальникам российской армии, но и непосредственно дискутирует и довольно резко отрицает главнокомандующего российской армией Владимира Путина.

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что Пригожин все чаще критикует российское Минобороны, чтобы скрыть отсутствие побед своих наемников под Бахмутом. Бои там продолжаются с лета, но существенных успехов "вагнеровцы" не достигли, а взамен понесут потери.

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