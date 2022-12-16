Путин использует два рычага, чтобы заставить Украину пойти на уступки — ISW

Зима будет способствовать украинским и российским войскам в их наступательных операциях

Российский диктатор Владимир Путин пытается использовать сразу два рычага, для получения от Украины территориальных уступок.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны ( ISW ).

Эксперты считают, что российский диктатор проводит наступательные действия вокруг Бахмута и Авдеевки, а также наносит ракетные удары по критической инфраструктуре, чтобы заставить Украину пойти на переговоры на своих условиях.

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В ISW отметили, что после отступления из Херсона РФ начала активное наступление на Донбассе.

Аналитики утверждают, что Путин приказал своим войскам уволить всю Донецкую область и постоянные атаки в районе Бахмута и на западе Донецкой области проводятся именно с этой целью.

В Кремле надеются, что наступательные действия истощат украинские войска и потеряют способность защищать свою территорию, поэтому в Киеве будут вынуждены пойти на уступки диктатору, что даст время для подготовки нового наступления.

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру также призваны заставить Украину капитулировать или пойти на переговоры с Москвой.

Впрочем, уверены эксперты, эти два рычага не заставят Киев уступить. Вооруженные силы Украины сохраняют инициативу на поле боя после освобождения Харьковской области и Херсона.

"Таким образом, Путин может создавать условия для третьей, последовательной военной операции на тот случай, если эти две попытки не смогут обеспечить достижение целей путем подготовки к новому наступлению в Украине зимой 2023 года", — пишут аналитики.

Эксперты ISW пишут, что действительно все признаки того, что Россия готовит новую наступательную операцию зимой 2023 года, поскольку начала подтягивать военную технику к линии фронта.

Также в ISW заявили, что зима будет способствовать украинским и российским войскам в их наступательных операциях.

Напомним, ранее сообщалось, что советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что одна военная операция ВСУ может изменить планы командования российской армии по наступлению 200-тысячных группировок.

Кроме того, мы ранее информировали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил: россияне готовят около 200 тыс новых солдат и точно пойдут в наступление, возможно, повторно пойти на Киев.

Новости ТСН 19:30 за 15 декабря 2022 года

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