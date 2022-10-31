Путин использует голод как оружие: что стоит за срывом "зернового соглашения" и чего ждать дальше

Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения" после атаки беспилотников на корабли Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. Минобороны РФ утверждает, что беспилотники якобы выпустили с гражданского судна с украинским зерном. Украинская сторона заявила о невозможности экспорта зерна из-за действий Кремля, что создает угрозу голода в ряде стран Азии и Африки. Однако впоследствии Украина, ООН и Турция согласовали движение в Черном море 14 судов, несмотря на позицию РФ.

ТСН.ua разбирался, почему Кремль срывает зерновое соглашение и как ситуация может развиваться дальше.

"Зерновое соглашение" как оружие

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что россияне используют ситуацию с "зерновым соглашением" как оружие против Украины.

"Используют этот вид оружия россияне. Они сначала создали проблему, и дальше предложили механизмы ее решения — брать зерно только в России, запустить коридор перекачки аммиака из Тольятти в Одессу, одно из их требований — аммиакопровод через Украину, и посадить нас за стол переговоров, чтобы мы капитулировали перед Россией, отдав им юг нашей страны, включая Крым, Донбасс, Запорожье и Херсонскую область", — отметил Свитан.

По его словам, "конечно этого не будет, никто на такие условия не пойдет".

Как отметил эксперт, именно решение по зерну является причиной идущих сейчас атак по Украине.

Военный экспертнапомнил, что в украинских портах ожидают более 170 кораблей, которые должны провезти достаточное количество зерна, чтобы накормить 7 млн человек.

"Некоторые корабли там находятся три недели, они ждали в свое время, чтобы провезти это зерно. Но заблокированное зерновое соглашение. Путин объясняет это тем, что якобы в этих зерновозах может быть перевезена какая-то взрывчатка, что она из этих зерновозов разрушила Керченский мост. Это шантаж не только Украины, а всего мира, попытка заставить нас провести переговоры", – подчеркнул он.

Как отметил Гетьман, "никаких переговоров до окончательного вывода российских войск полностью со всей нашей территории в границах 1991 мы вести не будем".

Решение РФ было предсказуемым

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что решение России было предсказуемым.

"К сожалению, новость была предсказуема. Давайте вспомним 23 июля — еще чернила не высохли на тех соглашениях... а уже прилетело в Одесский порт. Потом 23 сентября — далеко ходить не надо. Потом атаки на объекты критической инфраструктуры, которые так или иначе напрямую связаны с деятельностью портов большой Одессы", — подчеркнул он.

По словам Братчука, заблокированы конкретные страны, в которые не попадет 2 млн тонн украинского зерна – Алжир, Йемен, Вьетнам, Бангладеш.

Представитель Одесской ОВА напомнил, что Россия обещает поставлять в обход "зернового коридора" краденое украинское зерно — "якобы спасать мир от голода".

"Это чекистско-коммунистическая идеология и механизмы работы – сначала создать искусственный голод, а затем пытаться показывать, что его будут ликвидировать", – заявил он.

Обойдутся без Кремля?

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что в вопросе выполнения "зернового соглашения" роль России минимальна.

"Обнародовали детали зернового соглашения, прочитал все пункты и вообще там не вижу роли Российской Федерации. Там меридианом разделено Черное море и в эту зону не должны заходить российские корабли. Если они не будут пересекать линию коридора, то российского участия там минимум", — заявил он. .

По словам эксперта, действия России являются проблемой подписантов отдельного соглашения с Кремлем – генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Турция вводила эсминец и подлодку в акваторию Черного моря. Поэтому они имеют возможность сопровождать конвои с зерновыми культурами из портов Украины в Босфор и обратно. В этом плане мы можем продлевать соглашение. Насколько я знаю, сегодня 14 судов должны начать движение в Черном море в рамках этого зернового соглашения", — заявил Жданов.

Как пояснил эксперт, если РФ попытается обстрелять мирные суда, тогда "признание России страной-террористом станет вопросом ближайшего времени, причем в рамках ООН".

Срыв зерновой сделки: что известно

В июле "зерновое соглашение" подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерриш. Соглашение называется "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов". Такое же соглашение с Турцией и ООН подписала и Россия. От РФ документ подписал министр обороны Сергей Шойгу.

29 октября Россия объявила о выходе из "зернового соглашения", объясняя это атакой на корабли ЧФ РФ. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение России о выходе из "зернового соглашения" было спланировано еще в прошлом месяце.

"С сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель. Это абсолютно сознательная блокада России. Это абсолютно прозрачное намерение России вернуть угрозу масштабного голода для Африки, для Азии. Вот буквально сегодня более 2 млн тонн продовольствия стоят в море. Это значит, что для более 7 млн потребителей реально ухудшился доступ к продовольствию", — сказал Зеленский.

По его словам, Россия делает все, чтобы миллионы жителей Африки, Ближнего Востока и Южной Азии "оказались в условиях искусственного голода или как минимум жесткого ценового кризиса".

Министерство инфраструктуры Украины 29 октября заявило о готовности "отгружать агропродукцию для обеспечения глобальной продовольственной безопасности".

По данным Мининфраструктуры, с 1 августа, с момента выхода из украинского порта Одесса первого судна, было экспортировано более 9 млн. тонн продовольствия, из них более 5 млн. тонн – в страны Африки и Азии. В рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН в страны, находящиеся на грани голода, было отправлено 190 тысяч тонн украинской пшеницы.

Но 30 октября министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что из-за действий России экспорт зерна из морских портов невозможен.

Сразу после заявления России о приостановке участия в "зерновом соглашении" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев объявил о готовности его страны заменить украинское зерно на мировом рынке "собственным".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба полагает, что речь идет об урожае, похищенном на временно оккупированных территориях.

"Пиар России на голоде. Москва обещает 500 тыс. тонн зерна (вероятнее всего, украденного в Украине) другим странам в течение следующих четырех месяцев. Но, разрушая зерновой коридор, Россия блокирует предоставление 2 млн тонн зерна Алжиру, Йемену, Вьетнаму, Бангладеш и другим прямо сейчас", – подчеркнул Кулеба.

Британское издание Financial Times провело свое расследование, где на примере одного судна показало, как РФ тайно вывозит зерно с оккупированных территорий.

Несмотря на заявленный выход России из "зернового соглашения", Совместный координационный центр, в котором остались представители Украины, Турции и ООН, продолжил работу. 31 октября шесть судов с зерном и другими продовольственными товарами покинули украинские порты и направились в порты назначения. На 31 октября были согласованы маршруты и график движения 14 судов. Российская сторона была уведомлена об этом решении.

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