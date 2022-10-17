Путин использует любую приостановку боевых действий для подготовки нового нападения – ISW

Владимир Путин воспользуется любой приостановкой боевых действий, чтобы закрепить свои достижения и заморозить линию фронта в лучшей конфигурации.

Российский диктатор Владимир Путин использует любую остановку боевых действий, чтобы подготовить новую агрессию против Украины.

Об этом сегодня, 17 октября, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, намерения Путина относительно Украины вряд ли изменятся от того, произойдет ли какое-либо прекращение огня или урегулирование.

РФ воспользуется любой приостановкой боевых действий, чтобы закрепить достижения и заморозить линию фронта в лучшей конфигурации, которую Путин может получить для подготовки новой агрессии против Украины.

"Те, кто стремится к крепкому миру в Украине, должны сопротивляться искушению заморозить линии боевых действий за пределами международных границ Украины", – отметили аналитики.

Напомним, российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что одним из шагов, означающих начало краха Путина, является мобилизация.

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