Путин из-за провала в войне в Украине перестал прислушиваться к мнению своих спецслужб — СМИ

Путин из-за провала в войне в Украине перестал прислушиваться к мнению своих спецслужб — СМИ

Во всех неудачах Кремль обвиняет разведку.

Поскольку вторжение в Украину пошло не по плану, президент России Владимир Путин перестал доверять и прислушиваться к разведке.

Об этом пишет Forbes со ссылкой.

Так, по словам одного эксперта, Путин решил, что он сам является самым информированным человеком в вопросе Украины. Более того, менее чем за четыре недели Путин принял карательные меры против людей из ФСБ, которых он знает лично. Речь идет о генерале Сергее Беседе и другом офицере спецслужбы, которго посадили под домашний арест, и заместителе начальника Национальной гвардии Романе Гаврилове, которого отправили в отставку.

В то же время в интервью "Spiegel" эксперт в области российской разведки Андрей Солдатов рассказал, что война в Украине началась с того, что Путин публично унизил главу внешней разведки Сергея Нарышкина.

Отмечается, что все эти случаи связаны с тем, что война в Украине пошла не так, как рассчитывали оккупанты, а в Кремле обвиняют именно разведку. И именно поэтому, говорит Солдатов, Путин перестал прислушиваться к разведке, поскольку убежден, что сам "знает" больше об Украине, чем все остальные.

"Среди всех людей в аппарате безопасности он, очевидно, прислушается только к министру обороны Шойгу и еще может к секретарю Совета безопасности Патрушеву", — добавил Солдатов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 27-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 22 марта от рук россиян погибли 117 детей.

Читайте также: