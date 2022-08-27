Путин изменил цели войны в Украине: эксперт рассказал об основных планах России

Донецкое направление остается самым горячим.
Эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко считает, что Россия сужает свои задачи по Украине, чтобы взять Донецкую область.
Об этом он рассказал в эфире телеканала FreeДом.
По его словам, там будет очень "горячо".
"Можно прогнозировать, что, конечно, и Бахмут, и Авдеевка наша, и Краматорск вместе со Славянском будут сейчас основной целью российского режима", – говорит он.
Варченко говорит, что никаких внятных и понятных для российского населения сигналов о том, что это будет сделано не то, что в обозримом будущем, а то, что это можно будет сделать вообще в каком-то будущем для России сейчас нет.
"И потому, конечно же, они пытаются что-то придумать, что-то придумать. Вот сейчас они говорили о великой гуманистической миссии русского народа. Видите ли, они не хотят убивать мирное население. После того, как они убили десятки тысяч украинских граждан", — резюмировал он. .
Напомним, военный эксперт назвал условия, при которых можно освободить до конца года все оккупированные территории Украины.
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