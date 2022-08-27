Путин изменил цели войны в Украине: эксперт рассказал об основных планах России

Эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко считает, что Россия сужает свои задачи по Украине, чтобы взять Донецкую область.

Об этом он рассказал в эфире телеканала FreeДом.

По его словам, там будет очень "горячо".

"Можно прогнозировать, что, конечно, и Бахмут, и Авдеевка наша, и Краматорск вместе со Славянском будут сейчас основной целью российского режима", – говорит он.

Варченко говорит, что никаких внятных и понятных для российского населения сигналов о том, что это будет сделано не то, что в обозримом будущем, а то, что это можно будет сделать вообще в каком-то будущем для России сейчас нет.

"И потому, конечно же, они пытаются что-то придумать, что-то придумать. Вот сейчас они говорили о великой гуманистической миссии русского народа. Видите ли, они не хотят убивать мирное население. После того, как они убили десятки тысяч украинских граждан", — резюмировал он. .

Напомним, военный эксперт назвал условия, при которых можно освободить до конца года все оккупированные территории Украины.

Читайте также: