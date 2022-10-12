Путин изменил отношение к войне в Украине: чего дальше ждать от назначения Суровикина

Новый командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин, известный как "сирийский мясник", отметился массированной ракетной атакой по мирным людям и гражданской инфраструктуре. По мнению экспертов, президент РФ Владимир Путин существенно изменил отношение к войне в Украине, назначив генерала Суровикина.

Эксперты на Youtube-канале ТСН рассказали, о чем свидетельствует назначение нового командующего оккупантов и как Суровикин сможет повлиять на ход войны.

Путин больше не надеется на победу?

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что хотя Суровикин славится своей жестокостью, его назначение является признаком капитуляции Кремля.

"Он же сидел, он отбывал наказание. Когда он был капитаном, его подразделение раздавило людей на баррикадах в 1991 году в Москве. Потом только Ельцин его помиловал и восстановил. У него есть прозвище "мясник", и действительно — он отличается особой жестокостью", — напомнил он.

По словам Жданова, дело в том, что Путин кардинально изменил отношение к так называемой "специальной военной операции":

"Впервые за 7 месяцев объявлен командующий этой операции. До этого мы только гадали, как на кофейной гуще — кто же командует? Мы знали командующих группами армий "Юг", "Центр" и "Север". Мы думали, кто руководит этой "спецоперацией, и ниточки шли к Путину. Путин руководил СВО, а сейчас он назначил Суровикина. Это свидетельствует о том, что Путин осознал – операция проиграна".

Как объяснил военный эксперт, когда Путин был уверен, что все идет по плану, он пытался все лавры победителя повесить на себя, провозгласить себя "собирателем земель русских".

По его мнению, если президент РФ "назначил другого человека, значит, он не надеется на победу".

"Суровикин будет козлом отпущения и на него повесят всех собак. Когда война будет проиграна, он будет отвечать. У него два провала — провал под Киевом и под Мариуполем. Он там командовал и не справился. Пока президент Зеленский не отдал приказ сложить оружие с целью спасти людей от гибели, они не могли взять "Азовсталь" штурмовыми действиями. В военном плане они проиграли в Мариуполе", — отметил Жданов.

Угроза со стороны Беларуси растет

Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что с назначением генерала Суровикина с растет вероятность вступления Беларуси в открытую войну.

"Суровикин, возглавивший объединенное командование вооруженных сил РФ, сейчас же является командиром вооруженных сил республики Беларусь. Согласно документам, подписанным в 2009 году, когда создалось союзное государство Беларуси и РФ, региональная группа войск состоит из вооруженных сил республики Беларусь и западного военного округа РФ. Но это в мирное время. В особое военное время с российской стороны могут быть разные подразделения, но командовать будет конечно командующий со стороны России", — подчеркнул Самусь.

Как отметил эксперт, Суровикин "сейчас фактически уже руководит вооруженными силами Беларуси, а сам Лукашенко будет только выполнять команды Суровикина – какие ресурсы нужно, сколько людей и куда привезти".

"Сейчас вероятность втягивания войск Беларуси в прямое столкновение с Украиной растет. Но это будет крах режима Лукашенко", — заявил он.

Летчики вместо танкистов в генштабе РФ

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко напомнил, что генерал Суровикин возглавляет военно-комические силы России:

"Он умеет воевать авиацией, в первую очередь ракетами и самолетами против гражданского населения, как он это продемонстрировал в Сирии, уничтожая целые города, стирая с лица земли. Сейчас он пытается продемонстрировать и выслужиться перед Путиным, используя подобную тактику".

По словам эксперта, до этого агрессией против Украины в российских штабах руководили преимущественно выходцы из танковых войск во главе с начальником генерального штаба Герасимовым и его заместителями, которые "не смогли ничего сделать, потерпели поражение во всех своих наступательных действиях".

"Но я не думаю, что сейчас российская авиация и военно-воздушные силы и генералы воздушных сил смогут что-то изменить. На самом деле это изменение подходов, изменение тактик, попытка отвести информационное внимание от поражений на поле боя, но не думаю, что удастся чего-то добиться таким образом российским войскам", — сказал он.

Мусиенко также подчеркнул, что риск ракетных атак в ближайшие несколько суток сохраняется.

"Но такие атаки не могут быть бесконечными, не могут продолжаться неделями без пауз. Россиянам потребуется пауза на пополнение запасов, на подвозку ракет, обслуживание самолетов", — добавил он.

Сергей Суровикин: основная биография

Родился российский военачальник в Новосибирске 11 октября 1966 года. Начинал офицерскую карьеру в должности командира мотострелкового взвода. Дослужился до генерала, с марта по декабрь 2017 года командовал группировкой российских войск в Сирии. Путин оценил его заслуги, в том же году назначив Суровикина командующим Воздушно-космическими силами России и наградив званием Героя РФ.

С января по апрель 2019 года Суровикин во второй раз командовал российской группировкой войск РФ в Сирии.

С 8 октября 2022 года занимает должность командующего Объединенной группировкой российских войск в войне в Украине.

Суровикин отличается бескомпромиссным и жестоким подходом к ведению войны. И именно поэтому, по некоторым сообщениям, его в армии называют "Генерал Армагеддон".

В частности, в Сирии Суровикина обвиняли в организации жестокой бомбардировки города Алеппо, которая привела к почти полному уничтожению населенного пункта.

В биографии генерала есть темные пятна. В частности, он дважды привлекался к уголовной ответственности за продажу оружия и разгон мирного протеста.

В частности, в 25-летнем возрасте, будучи капитаном мотострелковой дивизии, Суровикин направил войска против мирных протестующих. Произошло это во время августовского путча в Москве в 1991 году. Тогда погибли три молодых парня. Суровикин был арестован и 7 месяцев находился под стражей, но тогдашний президент России Борис Ельцин вступился за него и даже повысил в звании.

В 1995 году против Суровикина возбудили дело за торговлю оружием – якобы он продал пистолет. Российский военный получил условную судимость, но впоследствии ее сняли.

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