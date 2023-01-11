Путин изменил подход к войне: в британской разведке объяснили назначение Герасимова

В Кремле косвенно признают, что российская агрессия в Украине не достигает стратегических целей.

Назначение начальника Генерального штаба Валерия Герасимова командующим "специальной военной операцией" в Украине свидетельствует об изменении подхода президента России Владимира Путина к ведению войны.

Такая оценка этого кадрового назначения военной разведки опубликована в Twitter Министерства обороны Великобритании.

Аналитики британской разведки считают, что такая перестановка "является показателем растущей серьезности ситуации, с которой сталкивается Россия, и четким признанием того, что кампания не отвечает стратегическим целям России".

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"Этот шаг, вероятно, будет встречен с крайним недовольством большинством российских ультранационалистов и военных блоггеров, которые все чаще обвиняют Герасимова в плохом ведении войны", — говорится в сообщении.

Понижение предыдущего руководителя военной кампании Сергея Суровикина в ранг заместителя означает, что "его авторитет и влияние почти наверняка значительно уменьшены".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 January 2023



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/eQIpcx64vh — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 11, 2023

Напомним, в среду, 11 января, министр обороны России Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

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