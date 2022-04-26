"Путин, как всегда, прибег к цинизму": Арестович рассказал о ситуации в Мариуполе

"Путин, как всегда, прибег к цинизму": Арестович рассказал о ситуации в Мариуполе

В Мариуполе ситуация остается очень сложной.

Вокруг обороны "Азовстали" противник продолжает наносить удары. Войска Украины держатся.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

“Украина прибегает к огромным дипломатическим усилиям. Сегодня тему Мариуполя обсуждал президент Турции Эрдоган с президентом Путиным. Путин, как всегда, прибег к цинизму и сказал, что сопротивления там нет. Он говорит, что Мариуполь уже уволен. И что лучший выход для наших защитников – чтобы Киев предоставил им команду сдаться. Но наши военные, конечно, не пойдут на такой позор”, — отметил Алексей Арестович.

Он также добавил, что верить россиянам по поводу того, что военные РФ будут умело обращаться с нами в тылу, нельзя.

“По словам представителей местных властей Мариуполя, когда россияне вчера (25 апреля, — ред.) объявили о гуманитарном коридоре, через несколько минут по месту выхода нанесли удар артиллерии. Вот такая цена российским договоренностям”, — подчеркнул редактор главы ОП.

Ранее Путин солгал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что Мариуполь якобы захвачен российскими войсками и боевые действия там будто бы не ведутся.

Так, Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным поднял вопрос о ситуации в Мариуполе, на что президент РФ сказал, что этот город "освобожден" и "боевые действия там не ведутся".

Напомним, что российские войска стараются продвинуться в Кривой Рог, однако за сутки понесли большие потери.

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