Путин когда-то поддерживал расширение НАТО: в МИДе показали цитату из архива Кремля

Владимир Путин. / © Associated Press

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Российский тезис об "угрозе" со стороны НАТО как причине нападения на Украину - очередная попытка манипуляции, не выдерживающая никакой критики.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, ссылаясь на архивные заявления самого Владимира Путина.

“Каждая страна имеет право выбрать вариант, который считает наиболее эффективным для обеспечения собственной безопасности”.

"8 апреля 2004 года Путин лично встречал генсека НАТО в Москве и публично заявлял: "Каждая страна имеет право выбрать вариант, который она считает наиболее эффективным для обеспечения собственной безопасности". Он тогда еще выразил надежду, что расширение Альянса "укрепит доверие в Европе и во всем мире"", - напомнил Тих.

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В то же время Путин заявляет, что расширение НАТО якобы стало "изменной" и "угрозой" для России, пытаясь объяснить этим полномасштабное вторжение в Украину. По мнению МИД, эти заявления — не более чем попытки переписать историю.

"Путин - патологический лжец, постоянно подстегивающий факты под свои имперские амбиции. История с выдуманными "обещаниями НАТО не расширяться на восток" - одна из любимых пропагандистских басен, которая давно опровергнута, в том числе и самим Горбачевым", - заявил спикер.

В Киеве отмечают: НАТО не представляла угрозы для России, в то же время делала невозможным ее военное доминирование над соседними странами.

"Это именно то, против чего Путин действительно воюет. Страны Центральной и Восточной Европы сами стремились к вступлению в НАТО - чтобы защитить своих детей от российских танков и колониальных амбиций Кремля", - подытожил Тихий.

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Напомним, что президент РФ расширил перечень государственной тайны. Теперь секретными могут считаться данные о международной торговле, научных разработках и даже подготовке к мобилизации.