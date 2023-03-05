Путин копирует Сталина: в украинской разведке спрогнозировали, что произойдет с РФ после смерти диктатора

5 марта проходит 70-я годовщина со смерти кровавого диктатора Сталина. Именно его методы сейчас копирует Владимир Путин, после смерти которого Россию ждет то же, что после окончания правления его "наставника".

Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В разведке отметили, что Сталин и Путин – болезненные параноики, которые боятся потерять власть. Поэтому современный кремлевский диктатор действует такими же методами, что и его "вдохновитель", вводя тотальную цензуру, агрессивную пропаганду, жестокие расправы над инакомыслящими и культ страха у подчиненных.

Путин, как и Сталин, совершает геноцид украинского народа. Украинская разведка отметила, что после смерти Путина Россию ждет та же история, которая была и после того, как умер Сталин.

"Смерть сталина и обусловленные ею события в Москве также дают контур понимания, что может произойти с россией после военного поражения и исчезновения путина. Итак, для устойчивого мира в Европе после победы над агрессивной россией ключевой задачей для Украины и цивилизованного мира должно стать окончательное разрушение сталинско-путинского образования, а не передвижение нар в тюрьме народов", — подчеркнули в ГУР МО.

Геноцид в Украине

Российские террористы во время полномасштабной войны против Украины совершают геноцид украинцев. Об этом свидетельствует большое количество убитых граждан Украины, вынужденных быть под оккупацией РФ.

В Буче, Ирпене, Изюме, Лимане и на освобожденной Херсонщине находят российские застенки и места массовых захоронений украинцев. Россияне часто прямо посреди улиц расстреливали беззащитных людей, пытали, похищали и насиловали украинцев – как взрослых, так и детей. Кроме того, россияне из ракет обстреливают жилые дома, убивая там целые семьи.

19 января Европейский парламент одобрил резолюцию о создании специального трибунала для высшего руководства России, в частности Владимира Путина, а также для белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Президент Зеленский подчеркнул, что Россия должна ответить за геноцид украинцев, который проходит на оккупированных территориях еще с 2014 года.

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