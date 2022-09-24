Путин лично не разрешил своим войскам отступить из Херсона и испортил отношения с командирами – NYT

В последние недели российский диктатор Владимир Путин сам взялся планировать войну в Украине, в частности отклонил просьбу своих командующих отступить из Херсона.

Уход из Херсона позволил бы российским военным организованно отступить через Днепр, сохранить технику и спасти жизни солдат. Однако такие действия привели к напряженности между Путиным и высшим военным руководством РФ.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Отступление россиян с правого берега Днепра стало бы еще одним унизительным публичным поражением Путина в войне и принесло бы Украине вторую великую победу за месяц. Херсон был первым крупным городом, захватившим оккупанты после начала полномасштабного вторжения, и остается единственным региональным центром под контролем Москвы. Издание отмечает, что освобождения города было бы большим достижением для президента Украины Владимира Зеленского.

В США говорят, что сейчас Путин взял на себя непосредственную руководящую роль в войне, в частности, стратегические решения на поле битвы Путин принимает сам. Несмотря на то, что Путин послушал свое военное командование и объявил мобилизацию, такое решение по Херсонщине создало напряжение между российским диктатором и его военными.

Также читайте ВСУ "притормозили" попытки оккупантов отплыть баржей из Херсона и переехать реку по Каховской дамбе

Кроме того, отказ Путина отступить из Херсона привел к снижению морального духа среди российских войск, которые и так были отрезаны от своих линий поставки, и уже готовятся сдаться украинским военным.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что "ситуация в Украине явно динамичная", и хоть еще слишком рано для полной оценки, но лично ему "ясно, что стратегическая инициатива перешла к украинцам".

По словам американских чиновников, разногласия Путина и военного командования относительно линии фронта в Херсоне иллюстрирует то, насколько критически важна война на юге Украины и для Киева, и для Москвы.

Американцы отмечают, что высшие российские офицеры неоднократно подвергали сомнению первоначальные планы войны, особенно первый этап, предусматривавший быстрый захват Киева. Они считали, что Путин идет на войну с недостаточным количеством войск и вооружения, и их опасения оказались правильными.

Также читайте Военный эксперт рассказал, как долго оккупанты еще продержатся на правом берегу Херсона

Американские официальные лица заявляют, что видят проблемы у российских военных на юге Украины. Так, некоторые чиновники в США предполагают, что Украина может повторить на юге молниеносное контрнаступление, которое удалось провести украинским защитникам в Харьковской области.

" Если Украина оттеснит российские войска еще дальше, в конце концов, может оказаться под угрозой захваченный Путиным сухопутный мост в Крым", — пишет издание.

Сообщается, что после поражения под Киевом Путин ослабил свой контроль над военным планированием и позволил старшим генералам создать новую стратегию. Она фактически была войной на истощение и позволила России продвинуть свою армию вперед на востоке Украины.

Однако Путин требует стратегии без дальнейших отступлений, но на фоне успешного контрнаступления Украины российское военное руководство разделилось во мнениях относительно того, как реагировать на указания президента РФ – одни считают, что их нужно выполнять, а другие – что следует сопротивляться приказам диктатора.

Читайте также: