Путин лично одобрил поставку ЗРК "Бук", из которого был сбит рейс MH17 – группа следователей

В то же время, прокуратура приостанавливает уголовное расследование дела, утверждая о недостаточности доказательств для начала каких-либо новых уголовных преследований.

Следователи заявили об "убедительных признаках" того, что президент России Владимир Путин лично принял решение о поставках ракетного комплекса "Бук", которым в 2014 году был сбит самолет рейса MH17 Malaysia Airlines в небе над Донбассом.

Об этом объявила международная группа следователей 8 февраля, сообщает Daily Mail.

Там отметили, что 17 июля 2014 года пассажирский самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур над востоком Украины, был сбит ракетой системы "Бук-Телар". Все 298 пассажиров и члены экипажа погибли, когда ракета попала в самолет.

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"Есть веские признаки того, что президент России принял решение о поставкае "Бук-Телар" сепаратистам "ДНР", — говорится в заявлении следствия.

В то же время, прокуратура 8 февраля заявила, что приостанавливает уголовное расследование инцидента, утверждая о недостаточности доказательств для начала каких-либо новых уголовных преследований.

Прокурор Нидерландов Дигна ван Боцелер заявила, что "расследование достигло своего предела и все доказательства исчерпаны".

Продолжается расследование по экипажу российской ракетной системы "Бук", из которой был сбит самолет, и по тем, кто отдал приказ о размещении системы в Украине.

"Признаки тесных связей между руководством "Донецкой народной республики" и российскими чиновниками вызывают сомнения в их причастности к размещению ракеты", — заявила прокуратура Нидерландов на своем сайте.

В сообщении цитировались перехваченные телефонные разговоры между главарями "ДНР" и "российскими чиновниками, задержанными летом 2014 года".

Напомним, 17 ноября Окружной суд Гааги признал виновными в убийстве пассажиров и экипажа самолета рейса МН17, а также в действиях, приведших к падению самолета, трех обвиняемых – граждан РФ Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Суд назначил им наказание в виде пожизненного заключения. Еще один обвиняемый – Олег Пулатов – был оправдан.

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