Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах между РФ и Украиной — Financial Times

Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах между РФ и Украиной — Financial Times

Западные источники сомневаются в том, что олигарх принес какую-либо пользу в переговорном процессе.

Президент России Владимир Путин лично одобрил участие олигарха Романа Абрамовича в переговорах между Украиной и Россией по урегулированию полномасштабной войны.

Об этом пишет издание The Financial Times, ссылаясь на свои осведомленные источники.

"Получив поддержку Путина, Абрамович встретился с чиновником из Офиса президента Владимира Зеленского, чтобы помочь организовать переговоры. С тех пор обе стороны начали обсуждать предварительный план по прекращению российского вторжения в Украину — хотя Украина и ее западные союзники опасаются, что Москва может использовать переговоры как прием, чтобы выиграть время для перегруппировки своих войск и возобновления наземного наступления", — отмечают инсайдеры.

Западные источники сомневаются в том, что Роман Абрамович принес какую-либо пользу в переговорном процессе. Остальные инсайдеры предполагают, что олигарх так пытался преувеличить свои старания, стараясь избежать санкций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский просил США не вводить санкции против Абрамовича, поскольку способствует переговорам РФ и Украины.

Напомним, один из самых богатых людей России и владелец британского футбольного клуба "Челси" имеет много дорогостоящей недвижимости по всему миру.

Российский миллиардер Роман Абрамович и члены его семьи владеют более чем 70 объектами недвижимости, коммерческими домами и земельными участками в Великобритании.

Об этом пишет Daily Mail. Издание ссылается на отчет Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (Organized Crime and Corruption Reporting Project), работающего совместно с различными медиаорганизациями.

Количество объектов недвижимости Абрамовича оказалось больше, чем считалось ранее.

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