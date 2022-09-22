Путин лично отдает приказы: CNN сообщило о серьезных разногласиях между генералами по поводу войны в Украине

В российской армии расходятся мысли о том, как лучше противостоять внезапному наступлению ВСУ на поле боя. Ведь силы оккупантов оказались в обороне на востоке и юге Украины.

Разведке удалось перехватить разговоры российских военных. На них слышно, как офицеры спорят между собой и жалуются друзьям и родственникам в РФ на решения, которые принимает Москва.

Об этом пишет CNN со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с разведкой США.

Существуют также серьезные разногласия по стратегии с военачальниками. Последние пытаются договориться, на чем сосредоточить усилия для укрепления оборонных рубежей.

Издание отметило, что два его собеседника проинформировали – президент России Владимир Путин самостоятельно дает указания непосредственно генералам на местах. Источники отметили, что это невероятно необычная тактика управления в современных вооруженных силах. Она намекает на неэффективную российскую командную структуру.

Авторы материала также пишут, что Минобороны РФ объявило о переброске сил в сторону Харькова на северо-востоке, где ВСУ добились наибольших успехов. Однако американские и другие западные источники информируют, что основная часть российских войск продолжает оставаться на юге, где украинские бойцы тоже проводят наступательные операции вокруг захваченного Херсона.

Напомним, британская разведка опубликовала 22 сентября новую карту боевых действий в Украине, на которой изображена ситуация на фронтах.

Эксклюзив с генсеком НАТО: Йенс Столтенберг - о мобилизации в России и псевдореферендуме

Читайте также: