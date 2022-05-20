Путин лично руководит войной: почему это на пользу Украине — Жданов

Путин лично руководит войной: почему это на пользу Украине — Жданов

Попытки хозяина Кремля непосредственно руководить военными действиями российской армии в Украине приводят к бессмысленным потерям военной техники и личного состава.

Личное вмешательство президента РФ Владимира Путина в управление действиями российской армии в Украине подтверждает его "комплекс Наполеона" и играет на руку ВСУ, которым противостоит более многочисленный враг.

Об этом рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ.

По словам Жданова, когда политики начинают управлять войной напрямую, такая война заранее проигрышна. Потому такая ситуация только на пользу украинской армии.

“Может у Путина комплекс Наполеона - он хочет сам водить полки по нескошенным травам, потому и вмешивается в эти действия и ставит такие задачи. Поэтому, кстати, мы видим на фронте безумные атаки, бессмысленные потери личного состава и техники ради выполнения поставленных задач. Ну что ж, пусть: чем больше уничтожим, тем легче нам будет потом увольнять эти территории”, — отметил военный эксперт.

Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала новый перехваченный разговор оккупанта с родителями. В ней он жалуется, что путинские воины отказываются ехать в Чернобаевку, потому что там они погибнут.

Почему Путин постоянно получает Чернобаевку

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