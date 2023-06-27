"Путин любит тех, кто ниже него": Череватый о вероятном преемнике Шойгу

Российские "военкоры" отмечают, что на должность министра обороны вместо Сергея Шойгу может быть назначен губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Для президента РФ Владимира Путина это идеальная кандидатура, ведь он полный оболтус и точно не предаст.

Такое мнение высказал в эфире телеканала FREEDOM заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый.

По его словам, именно по такому принципу формируется окружение диктатора, лишь бы они были ниже интеллектуально: «Дюмин — это охранник Путина. Золотов, глава Росгвардии, – дегенерат. Говорят, что он похож на президента РФ. "Приведи свою некрасивую подружку" — Путин привел Золотова. Он на него внешне похож, но ЕЩЕ страшнее. Дюмин из той же серии. Путин поставил его на область. А что он может? Он же полон оболтус”.

Череватый продолжил: “Потемкиным новых времен был Шойгу, у которого со времен МЧС могло не быть пожарных машин, но были самые дорогие телевизионные камеры. С ним всегда ездила дивизия пиарщиков. То же он делал в Минобороны. Воровали направо и налево, рисовали потемкинские полигоны, какие-то средства поражения”.

Заместитель командующего Восточной группировкой войск отметил, что Шойгу хотя бы был аппаратчиком, который достаточно молодым стал главой МЧС и знал эту внутреннюю кухню. Зато Дюмин, по его словам, — управленец более низкого уровня: «Но это стиль Путина — он любит тех, кто ниже его. Хотя, казалось бы, куда еще ниже его интеллектуально? Но они показали по шкале не предающих ценностей”.

Череватый заметил, что Дюмин не сможет восстановить уничтоженные лучшие бригады России: «Это шило на мыло. Как этот Дюмин сможет восстановить уничтоженные лучшие бригады России? Потому что бы они не говорили о Пригожине, но тот спас самое дорогое для них время. Он и его частная кампания, пусть бестолковая, с космическими потерями, но он сохранил время, когда показывали, что атакуют”.

Открытым остается вопрос, что они будут делать сейчас, прокомментировал Череватый: «Надо или объявлять мобилизацию (чего они боятся), или придумывать эквилибристику, чтобы заполнить личный состав, ведь у них проблемы с этим. Да, есть советская военная техника, да, они получают "Шахеды", наладили производство ракет. Но ракетами ты не захватишь территорию, не получишь военную победу”.

К тому же все это только подстрекает наших партнеров давать Украине лучшее и более качественное оружие, добавил заместитель командующего Восточной группировкой войск: “Дождемся F-16, они будут отвечать за эти ракеты. Перемолотим дальше их подразделения, которые пришли на смену "вагнеровцам". Поражение будет, цена для них растет. Они уже не торгуют нефтью и газом. За все придется платить.

Череватый резюмировал: “Они выпустили страшного Джина — уронили монополию на насилие. Мы предсказывали все это. За все придется платить. Это только вопрос времени. Но цена слишком высока – лучшие сыновья и дочери нашей земли. Они навсегда останутся в нашей памяти и истории. А российские преступники будут в списках тех, кого будут показывать как негативный пример.

Напомним, Пригожин вместе с наемниками ППК "Вагнер" устроили однодневный бунт 24 июня, заявив о "походе на Москву". Причиной этого владелец компании называл вроде бы обстрел тыловых позиций "вагнеровцев" в Ростове, в чем обвинил регулярную российскую армию.

О завершении похода Пригожин объявил в тот же вечер, не дойдя 200 км до Москвы. Свои действия объяснил нежеланием проливать русскую кровь.

По данным источников в СМИ, в обмен на прекращение бунта в Кремле могли пообещать Пригожину уволить Шойгу и Герасимова. Однако спикер президента РФ Дмитрий Песков уверял, что такие кадровые изменения не были предметом переговоров.

Президент России Владимир Путин пока не будет увольнять министра обороны Сергея Шойгу, чтобы это не выглядело, будто он выполняет требование владельца ППК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Такую оценку дали аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 26 июня.

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