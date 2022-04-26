"Путин лжет в лицо своим политическим визави": Арестович о ситуации в Мариуполе

"Путин лжет в лицо своим политическим визави": Арестович о ситуации в Мариуполе

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что президент РФ Владимир Путин цинично обманывает касательно ситуации в Мариуполе.

Гражданским в очередной раз сорвали эвакуацию, а в городе не утихают боевые действия.

Об этом советник руководителя ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 26 апреля.

"Боевые действия ведутся еще и как. Они не ослабевают, оказывают давление на "Азовсталь", бомбят самолеты стратегической авиации, артиллерия, пытаются вылазки делать. Наши делают ответные контрвылазки, там продолжается борьба. Гражданским сорвали эвакуацию еще раз.

И Путин еще Эрдоган сказал, что боевые действия не ведутся, поэтому Эрдоган точно знает, что происходит. Да и Генсек ООН знает. Он лжет в лицо своим политическим визави. Интересная ситуация. Вот как понять, что Путин лжет? Когда рот открывает или подписывает бумагу. Просто откровенная ложь.

Здесь следует отметить усилия Генсека ООН и поблагодарить президента Турции Эрдогана, которые как раз предложили варианты решения проблемы Мариуполя. Для того чтобы РФ и Путин сохранили остатки репутации", — отметил Арестович.

Ранее Путин солгал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что Мариуполь якобы захвачен российскими войсками и боевые действия там не ведутся.

Так, Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным поднял вопросом о ситуации в Мариуполе, на что президент РФ сказал, что этот город "освобожден" и "боевые действия там не ведутся".

Напомним, что российские войска стараются продвинуться в Кривой Рог, однако за сутки понесли большие потери.

За сутки россияне нанесли 35 авиаударов по "Азовстали" в Мариуполе (на жестовом языке)