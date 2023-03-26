Путин мечтал об этом 8 лет: Жданов пояснил, почему оккупанты будут стоять за Новую Каховку до последнег

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ошибочную информацию об отступлении российских войск из Новой Каховки в Херсонской области и объяснил, почему для кремлевского диктатора Владимира Путина так важно не потерять этот город.

Жданов подчеркнул, что на херсонском направлении идет контрбатарейная борьба, оккупанты продолжают обстреливать правый берег области.

"Стратегическое значение Новой Каховки для РФ – они будут за нее драться до последнего. Будет стоять приказ воевать насмерть, никому никуда не отступать и ничего не сдавать. Каховская ГЭС регулирует уровень воды в водохранилище и за счет этого уровня воды наполняется Северо-Крымский канал, он начинается прямо от плотины Каховской ГЭС. А Северо-Крымский канал – это вода в Крым, это, то, о чем мечтал Путин все восемь лет, пока не начал массированное вооруженное вторжение в Украину", — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что когда оккупанты взяли Новую Каховку, они буквально в первую же неделю взорвали дамбу, открыли шлюзы и пустили воду в Северо-Крымский канал. За счет этого в Крыму в прошлом году собрали неплохой урожай риса – рисовые поля заполнили водой из Каховской ГЭС.

Жданов также отметил, что если Вооруженные силы Украины пойдут на Мелитополь в Запорожской области – то просто отрежут пути поставки оккупантов.

Напомним, в вечерней сводке 23 марта Генеральный штаб опубликовал информацию о "выходе" всех подразделений российской армии из Новой Каховки на левобережной Херсонщине. А перед этим они ограбили местное население, украв бытовую технику и драгоценности.

В тот же вечер украинское командование опровергло свое предварительное заявление, объяснив "некорректным использованием имеющихся данных".

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк объяснила ошибочное заявление Генштаба тем, что на самом деле российская армия провела массовую ротацию. Она подчеркнула, что после выхода одних подразделений армии Путина из Новой Каховки в населенный пункт зашли другие.

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