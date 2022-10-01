Путин может атаковать западные системы связи с космоса — адмирал Радакин предупредил об угрозе

Президент РФ может отдать приказ об атаке на Великобританию из космоса, выведя из строя ее системы связи и изолируя ее от мира.

Глава оборонного штаба министерства обороны Великобритании адмирал Тони Радакин предупредил, что у российского президента Владимира Путина есть возможность осуществить атаку из космоса на западные системы связи, сбивая спутники.

Об этом пишет издание Mirror.

Адмирал Тони Радакин заявил, что у российского президента есть возможности для атаки, направленной на GPS и спутники связи, которые могут повлечь за собой хаос для Запада.

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Российский лидер постоянно угрожал западным государствам с начала войны против Украины в феврале и указал, что готов использовать ядерное оружие для "защиты русского суверенитета".

Ситуация обострилась после заявления России о "присоединении" четырех украинских регионов, что означает, что теперь он может утверждать, что нападение на эти территории является "нападением на Россию", даже несмотря на то, что аннексию не признали многие представители международного сообщества.

Сэр Тони обратил внимание на полный спектр вариантов, которые Путин мог бы использовать против Запада, от диверсионных аппаратов и ядерных ракет до информационной войны.

Хотя войска Путина получили несколько унизительных ударов во время продолжающегося вторжения в Украину, а некоторые оккупированные территории были освобождены, адмирал предупредил, что не стоит недооценивать возможности России.

"У него есть возможности в космосе. Мы видели пример этого в конце прошлого года, когда Россия взорвала образовавший огромный мусор объект в космосе. У России есть ядерный потенциал, у России есть подводный потенциал", – сказал он в комментарии Telegraph.

Западные страны также сейчас расследуют несколько взрывов на газопроводе Nord Stream.

Хотя прямо не обвиняя Россию, Радикан сказал: "Россия способна разрушать другие сферы в дополнение к тому, что она делает в Украине, что она делает в энергетике и что она делает в этих дипломатических и информационных битвах".

Атака на системы GPS может нарушить работу спутниковых навигационных систем, что потенциально может нанести ущерб как гражданским лицам, так и силам безопасности.

У Путина может возникнуть соблазн атаковать сателлиты, потому что это избегает прямого нападения на территорию другой страны, и ему могут не противодействовать такие международные усилия, как его вторжение в Украину.

Но глава оборонного штаба сказал, что он уверен, что Великобритания "преодолеет давление" России на Запад.

Напомним, Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН о попытке аннексии части Украины.

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