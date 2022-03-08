"Путин может бросить вызов НАТО и атаковать страны Балтии, если его не остановят в Украине", — президент Еврокомиссии

"Путин может бросить вызов НАТО и атаковать страны Балтии, если его не остановят в Украине", — президент Еврокомиссии

По словам Домбровскиса, Евросоюз обязан поддерживать Киев.

Президент России Владимир Путин может бросить вызов НАТО и атаковать страны Балтии, если его не остановят в Украине.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью Politico.

"Если мы не поддержим Украину, это не остановится в Украине. Очевидно, что Путин сейчас находится в каком-то агрессивном военном настроении, и, к сожалению, по всей вероятности, что эта агрессия продолжится и в других странах", — отметил он.

По его мнению, под удар могут попасть страны Балтии.

"Достаточно посмотреть на усиление агрессивной риторики России и заявления о том, что Россия поддерживает интересы Беларуси в доступе к Балтийскому морю, а также усиление антибалтийской риторики – во всяком случае, в Украине это также началось с усиления антиукраинской риторики", — добавил Домбровскис.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский также предупредил Запад, что Россия не остановится на Украине, потому что "чем больше зверь съест, тем больше ему захочется".

ТСН.ua