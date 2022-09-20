Путин может готовить эскалацию: росСМИ пишут о новых приказах для командования оккупантов

Президент страны-агрессора России Владимир Путин, вероятно, готовит эскалацию. Об этом свидетельствуют новые приказы для командования оккупантов.

Кремлевский диктатор на заседании по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) призвал обеспечить поставки "средств поражения" в войска захватчиков, а также отметил необходимость изучать западное оружие, применяемое в Украине.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

"Организациям ОПК необходимо в кратчайшие сроки обеспечить поставку необходимого вооружения и техники в войска, средств поражения", — подчеркнул Путин.

Кремлевский диктатор продвигает мнение, что ВСУ используют оружие из арсеналов НАТО.

"Мы должны и можем их изучать эти арсеналы и то, что там есть, и то, что используется против нас", – сказал Путин.

Глава Кремля хочет, чтобы в оборонной сфере РФ было 100% импортозамещение, поэтому "нужно нарастить производственные мощности и сократить сроки производства".

Напомним, после заявлений о проведении "референдумов", в России могут заявить о всеобщей мобилизации. Ведь российские захватчики могут считать огненное влияние на оккупированные части Херсонской, Запорожской областей и ЛДНР посягательством на "свои" территории. Однако, по мнению военного эксперта Петра Черника, объявлением мобилизации РФ только ускорит свой коллапс.

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