Путин может готовить "сумасшедшие вещи": эксперт рассказал об опасных "сюрпризах" России на 24 февраля

Эксперт считает, что у Путина "на карту поставлено абсолютно все", поэтому можно ожидать любых "сумасшедших вещей".

Военный эксперт Петр Черник считает, что глава Кремля Владимир Путин на годовщину вторжения – 24 февраля – может приготовить "сумасшедшие вещи". В частности, оккупанты могут планировать ракетные удары по украинским мостам.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

Эксперт считает, что ракетными удами Россия хочет оторвать левобережье от правобережья и оставить фронт без западных поставок.

"Однако уровень нашей ПВО вырос. Мы собьем около 90% их ракет, а еще у них серьезные проблемы с прицеливанием, это не HIMARS на Херсонщине. Все очень хорошо помнят те фото – это просто филигранная работа. Понимаем, насколько у их все тяжело в части радиолокационного наведения, а из-за спутника еще труднее, потому что система сложная, хотя ее и нельзя отбрасывать, потому что время от времени все-таки "Шахеды" долетают до своих целей", — подчеркнул Черник.

Он не исключает, что страна-агрессорка может использовать для атак по Украине гиперзвуковые ракеты "Кинжалы", которые наше ПВО не может сбить этот тип ракет.

"Если бы могли, отважились бы уже. Впрочем, никоим образом не умаляю их безумия и понимаю, что у них на карту поставлено абсолютно все. У них нет пути назад. Один их генерал еще в начале войны сказал очень интересную фразу на их языке: "Не проиграть нельзя, выиграть – невозможно",– подчеркнул военный эксперт.

Оценивая угрозу наступления из Беларуси, эксперт отметил, что для серьезного вызова на севере России нужно по крайней мере 40 тысяч подготовленного личного состава, 825 танков, 2500 единиц бронетехники, более 1000 артиллерийских стволов. Однако у них есть только много пехоты. Он считает, что ее можно вооружить винтовками Мосина, ППП и бросить "вперед, за родину, за Сталина", но это не переломит ход войны.

"Безумные действия могут быть. От них можно ожидать чего угодно. Они могут запустить на нашу территорию несколько самолетов Ил-76 с 200 десантниками на борту, но это все будет сбито. Пока такой трезвой, разумной, отвечающей военным нормативам, операции, я с их стороны не могу увидеть", – заметил военный эксперт.

Напомним, во время видеообращения 7 февраля глава государства Владимир Зеленский прокомментировал угрозу повторного наступления. Он заверил, что Украина внимательно следит за планами России и готова дать мощный отпор врагу.

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