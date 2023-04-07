Путин может использовать ядерное оружие: астролог назвал самый опасный месяц весны

Кто-то говорит, что он таким образом хочет склонить Запад к каким-то переговорам, кто-то говорит о том, что он готовится к вооруженному противостоянию с НАТО на территории Беларуси и размещает там ядерное оружие, чтобы легче было бить по Польше и Литве.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал астролог Влад Росс.

"Если будет применено тактическое ядерное оружие, то это произойдет в мае или июне – это самый опасный период, когда Путин будет понимать, что он будет идти. Когда Путин увидит, что будет уничтожаться вся история его побед, когда мы будем полностью уничтожать его армию, он может применить ядерное оружие. Самые опасные места – остров Змеиный, Аскания-Нова, Олешковская пустыня. Когда его совсем не будут слушать, он может ударить по польскому городу. Поэтому он угрожает фактическим переносом этого оружия в Белоруссию, хотя оно находится уже там давно. Для Америки пока все безопасно. Самая опасная ситуация для Польши и Литвы", — подчеркнул астролог.

Напомним, что белорусские военные перебросили к границе с Литвой минимум десять танков, а также другую тяжелую военную технику.

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