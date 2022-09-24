Путин может использовать ядерное оружие против Украины: американский дипломат объяснил, повлияет ли это на ВСУ

Однако это не окажет существенного влияния на фронт, ведь ВСУ концентрируются небольшими группами.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сказал дипломат, бывший советник госсекретаря Соединенных Штатов, экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США Мэтью Брайза.

"ВСУ не концентрируются большими группами, чтобы их можно было уничтожить тактическим ядерным оружием. И если бы Путин пошел на такой шаг, мы бы увидели неслыханные, сверхжесткие санкции со стороны объединенного мира, которые похоронили бы как российскую экономику, так и путинский режим. Он может пойти и по такому сценарию, но я думаю, что поначалу он просто попытается нас испугать», – объяснил дипломат.

Мэтью Брайза отметил, что после такого НАТО резко отреагирует на действия России и может начать поставлять Украине более серьезное вооружение, чем HIMARS. Речь идет о самолетах и вооружениях, которые могут уничтожить Черноморский флот РФ.

Напомним, эксперт рассказал о задачах ВСУ, пока на фронте не появились мобилизованные россияне.

Читайте также: