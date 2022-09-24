Путин может использовать ядерное оружие против Украины: американский дипломат объяснил, повлияет ли это на ВСУ

Российский диктатор Владимир Путин может применить против Украины ядерное оружие.
Однако это не окажет существенного влияния на фронт, ведь ВСУ концентрируются небольшими группами.
Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сказал дипломат, бывший советник госсекретаря Соединенных Штатов, экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США Мэтью Брайза.
"ВСУ не концентрируются большими группами, чтобы их можно было уничтожить тактическим ядерным оружием. И если бы Путин пошел на такой шаг, мы бы увидели неслыханные, сверхжесткие санкции со стороны объединенного мира, которые похоронили бы как российскую экономику, так и путинский режим. Он может пойти и по такому сценарию, но я думаю, что поначалу он просто попытается нас испугать», – объяснил дипломат.
Мэтью Брайза отметил, что после такого НАТО резко отреагирует на действия России и может начать поставлять Украине более серьезное вооружение, чем HIMARS. Речь идет о самолетах и вооружениях, которые могут уничтожить Черноморский флот РФ.
Напомним, эксперт рассказал о задачах ВСУ, пока на фронте не появились мобилизованные россияне.
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