Путин может мобилизовать еще 300-400 тысяч "зомбированных" россиян – военный эксперт

По его словам, эти люди были полностью "зазомбированы" во время правления Путина и не видели другой жизни, кроме российской разрухи.

Путинский режим может мобилизовать на войну из Украины 300-400 тыс. россиян, одурманенных пропагандой РФ.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула, информирует "Эспрессо".

"Вы не представляете жизни в российской глубинке — это полуразрушенные города и села. В этой жизни есть только водка и одна цель — умереть за Россию. Таких людей 300-400 тыс. найдется. Кроме того, ежедневно подрастает 2-3 тыс. россиян, которые достигают 18-летнего возраста", – отметил Притула.

По его словам, эти люди были полностью "зазомбированы" во время правления Путина и не видели другой жизни, кроме российской разрухи.

"Руководство РФ может распоряжаться этим контингентом, из которого только 2-3% способны мыслить", – подытожил эксперт.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что в России может вспыхнуть гражданская война из-за отступления из Харьковщины.

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