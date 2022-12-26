Путин может начать охоту на системы Patriot иранскими ракетами — Forbes

Издание подчеркивает, что удар по самой совершенной системе, которую Запад предоставляет Украине – системе Patriot, может иметь для России и Ирана достаточно важное стратегическое и политическое значение.

Глава страны-агрессорки России Путин может использовать предоставленное Ираном оружие и тактику страны, чтобы уничтожить самую совершенную систему, которую Запад предоставляет Украине – системы Patriot.

Об этом пишет Forbes.

"Путин может использовать предоставленное Ираном оружие и иранскую тактику в любой попытке уничтожить украинский (предоставленный Украине Западом – ред.) Patriot. В частности, он может попытаться воспроизвести проверенную в боевых действиях стратегию, использованную хуситами против возглавляемой Саудовской Аравией Йемены", — говорится в сообщении.

Ранее кремлевский диктатор заявил, что Россия уничтожит систему Patriot на фоне того, что страна-агрессорка продолжает бомбить украинские города, используя иранские беспилотники.

Издание подчеркивает, что удар по самой совершенной системе, которую Запад предоставляет Украине – системе Patriot, может иметь для России и Ирана достаточно важное стратегическое и политическое значение.

"Тегеран приветствовал бы такую атаку на украинский Patriot, поскольку это показало бы, что его технология может нейтрализовать одну из самых передовых систем противовоздушной обороны, разработанных в США. Неудивительно, если иранские военные даже помогут России в планировании и осуществлении такой атаки", — говорится в материале.

Forbes добавляет, что, если Patriot будет установлен в Киеве, Россия может запустить беспрецедентное количество беспилотников, чтобы атаковать радар системы и гарантировать уничтожение этой батареи. Тем самым Кремль даст понять, что его атаки не остановить, несмотря на все усилия США и их союзников по усилению ПВО Украины.

"В любом случае Вашингтон никогда не предполагал, что снабжение Patriot станет так называемым переломом в этой войне. Передача этой системы более символична для демонстрации решимости Америки поддерживать Украину столько, сколько нужно", — отмечает издание.

Вместе с тем, ликвидация Patriot может оказаться символичной для Путина, который может сделать вывод, что уничтожение системы "было бы достойным усилием исключительно с пропагандистской точки зрения".

Передача Украине ЗРК Patriot

Напомним, на брифинге с Владимиром Зеленским президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине систем Patriot и анонсировал новую помощь. По мнению главы Белого дома, передача Patriot не приведет к еще большей эскалации из РФ.

Эксперт Роман Свитан считает, что доставка системы Patriot из США в Украину будет длиться до двух недель.

ТСН.ua выяснил, как передача Украине американского комплекса Patriot скажется на ходе войны.

ПВО Patriot, Украинские войска будут учиться азам управления в США