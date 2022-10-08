Путин может нанести ядерный удар по Киеву: известный оккультист назвал дату

Точкой запуска может стать Беларусь или Крым, и случиться это может случиться уже совсем скоро.

Российский философ и оккультист Андрей Космач считает, что Россия может применить тактическое ядерное оружие по Киеву.

Об этом он заявил в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным.

"Действительно, такая опасность есть. Она конечно не 100%-я, но она очень вероятна. Угроза применения тактического ядерного оружия будет сохраняться в течение месяца с конца второй декады октября до конца второй декады ноября. Пик произойдет в районе лунного затмения, которое состоится 8 ноября. Это самая большая пиковая ситуация. Вероятно, целью удара станет Киев", – заявил он.

По его словам, точкой запуска может стать Беларусь, Крым или акватория Черного моря.

"Если такое произойдет, то точками запуска могут стать территории Беларуси и Крыма, если Россия будет использовать как носитель "Искандеры", и акваторию Черного моря, если Россия будет использовать "Калибры". Еще раз. Такая возможность есть. Она большая, но не критическая" – сказал Космач.

Оккультист также посоветовал стараться не поддаваться панике.

"В такой ситуации, конечно, очень трудно что-то советовать, но мой самый главный вам совет: не поддавайтесь панике и не позволяйте эмоциям доминировать над умом. В любой ситуации помните, что самый главный враг – это вы сами, кто рождает эти эмоции ", – подчеркнул он.

Ядерные угрозы и шантаж России

В Кремле постоянно шантажируют Украину и весь мир своим ядерным оружием. Ситуацию с российским ядерным вооружением мониторят США, НАТО и другие украинские союзники. До сих пор в Пентагоне сообщают, что США пока не видят признаков того, что Владимир Путин принял решение о ядерном ударе.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что мир стоит ближе всего к ядерной катастрофе за последние 60 лет. Он подчеркнул, что использование ядерного оружия приведет к Армагеддону. В Пентагоне уже прокомментировали это заявление.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский назвал три причины и объяснил, почему кремлевский диктатор не отважится применить ядерное оружие против Украины.

Также советник главы Офиса президента Украины заявил, что признаки внутреннего конфликта в России между силовиками свидетельствуют о том, что ядерный шантаж Путина лишь угрозы, которых не нужно бояться.