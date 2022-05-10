Путин может объявить военное положение и развязать войну в Приднестровье - Сенат США

Путин может объявить военное положение и развязать войну в Приднестровье - Сенат США

Президент РФ Путин может объявить военное положение и разрешить войну на оккупированной территории Молдовы.

Об этом во время выступления в Сенате сообщила глава Национальной разведки США Аврил Хейнс.

По ее словам, Путин может распространить боевые действия на части территории, которую в Молдове оккупировала Россия – на Приднестровье. Однако неизвестно, хватит ли для этого у главы Кремля военного потенциала.

По данным разведки США, Путин планирует вести длительную войну в регионе, поскольку надеется на то, что США и Европа потеряют решительность в противодействии агрессии от РФ.

А чтобы продолжить противостояние с Украиной, Путин может ввести военное положение и мобилизовать силы.

Напомним, что Зеленский провел встречу в Киеве с главами МИД Германии и Нидерландов.

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