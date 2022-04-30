Путин может объявить всеобщую мобилизацию 9 мая, но на войну россияне не хотят – военный эксперт

Путин может объявить всеобщую мобилизацию 9 мая, но на войну россияне не хотят – военный эксперт

Россияне используют устаревшую технику, и ее войска уже сократились почти на 40%.

9 мая может быть использовано главой Кремля для объявления уже войны, а не просто спецоперации, и будет объявлена мобилизация, такое мнение в эфире «Единого марафона» высказал военный эксперт Александр Мусиенко.

Но он утверждает, что теоретически такое может произойти, но вот на практике ситуация выглядит не в пользу России. Ведь по разным оценкам в Украине уже воюет 92 батальонно-тактические группы из 140, которые были сначала привлечены.

«Они либо уничтожены, либо уже не пригодны к использованию. Их просто уже недостаточно для реализации целей, которые были поставлены Россией. Их наступление пробуксовывает на Востоке», – говорит эксперт.

К тому же он утверждает, что скрытая мобилизация уже продолжается. И из тех 60 тысяч резервистов, которые планировались привлечь, смогли собрать не более 10-15 процентов. Так что дальнейшая мобилизация может быть исключительно из неподготовленных кадров, но для Украины они создают проблему, но не такую, которая могла быть.

Мусиенко отмечает, что срабатывает ситуация в пользу Украины, ведь «сарафанным радио» разносятся слухи о колоссальных потерях россиян в Украине, поэтому в армию никто не спешит.

И вооружение, которое уже сейчас привлекает Россия, это устаревшие образцы, оставшиеся на складах. Из-за санкций производить новейшую технику не могут. А по разным оценкам, добавляет эксперт, на складах боеприпасов осталось на несколько недель.

Общая мобилизация в России и ядерная угроза – это и другое ТСН обсудила с военным экспертом

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