Путин может отказаться от Крыма и перевернуть мнение общества — политолог

Диктатор Путин может отказаться от Крыма для сохранения своей "репутации" и власти России.

Российский фюрер Путин может отказаться от Крыма, чтобы сохранить свою власть. Он сможет убедить в этом общество.

Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал политолог Максим Разумный.

По его словам, Крым для Путина очень важен. На оккупации полуострова он выстроил свою легитимность после президентских выборов 2018 года. И жертвовать им он не желает. Однако российская пропаганда "решит" проблему патриотических настроений общества по отношению к полуострову.

"Если потребуется для сохранения власти, то российское телевидение расскажет, что "не очень-то и хотелось" иметь Крым, есть высшие интересы. Когда меня спрашивают, не будет ли Путин заложником патриотических настроений имперского реваншизма российского общества, я отвечаю, что эти вещи четко и безусловно руководствуются. Дирижер находится в Кремле", — отметил Максим Разумный.

Он также добавил, что изменить мнение общества для пропаганды не сложно.

"Тем более что есть сейчас одно молчаливое большинство — оно критически и скептически относится к нападению на Украину и даже к истории с Крымом. В противном случае, будет другое молчаливое большинство на патриотических позициях, но будет терпеть и считать, что надо как вождь сказал. Не говоря уже о перспективе смены режима, когда кто-то другой в противовес Путину будет обязан все повернуть на 180 градусов", — подчеркнул политолог.

Напомним, проживающих в Крыму украинцев призывали быть осторожными и прятаться в случае опасности в оборудованных местах и подвалах.

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