Путин может отомстить за решение МКС: таролог назвала один из возможных вариантов

Путин начал грозиться, что РФ передаст Беларуси ядерное оружие, если Великобритания будет поставлять Украине снаряды с обедненным ураном.

Может ли российский диктатор Путин отомстить Украине за решение МКС по ордеру на арест диктатора?

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала тарологиня Людмила Хомутовская.

"То, что переговоры идут, это однозначно. Однако я не вижу реализации этого сценария. Потому что именно Россия медлит. Россия понимает, что получит за это орехи. Путин может наносить удары по Украине, чтобы отомстить. Но у них плохо с оружием. Достаточно напряженной будет ситуация на Севере и Юге. Но сработает защита", – рассказала Людмила Хомутовская.

Напомним, что исследователь тайваньского Института по исследованиям национальной обороны и безопасности Юрий Пойта считает, что лидер Китая Си Цзиньпин поддержал ядерные угрозы Путина.

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