Путин может перебросить войска КНДР на другие участки фронта: генерал предупредил об угрозе

Северокорейские военные могут быть очень эффективны в бою.

Военное командование РФ может привлечь солдат КНДР к боевым действиям на востоке Украины. Впрочем, российский диктатор Владимир Путин еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

Об этом заявил бывший заместитель начальника Генштаба, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.

По его словам, не следует исключать того, что в ближайшее время северокорейские военные появятся на других участках фронта. Приоритет Кремля – реализация планов на восточном фронте в Украине.

"Захват Донецкой и Луганской областей в административных пределах, использование "окна возможностей" – Путин может пойти на это. Однако если войска КНДР появятся в Украине, то это будет уже не участие в защите территории РФ, а в захватнических действиях на территории другой государства", — объяснил он.

Романенко отмечает: несмотря на некоторые трудности с системой управления, военные Северной Кореи могут быть достаточно эффективными в бою. Солдаты ком Чен Ина имеют хорошую подготовку, а также знают советское и русское вооружение.

"Они (солдаты КНДР — Ред.) идут вперед, если кто-то падает, ему не помогают и не оказывают помощи. Подразделение продолжает выполнение задания, а за ними идут те, кто забирает раненых. Вот такой жесткий подход. Кроме того, они имеют определенную мотивацию. Обеспечение этих солдат значительно лучше, чем в КНДР", – объяснил Игорь Романенко.

Как сообщалось, воины 8-го полка Сил специальных операций ВСУ организовали "горячий прием" северокорейским войскам в Курской области РФ. В течение трех дней операторы ССО уничтожили 50 вражеских военных и ранили еще 47.

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