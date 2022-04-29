"Путин может подписать капитуляцию": Данилов описал два варианта окончания войны

Секретарь СНБО Алексей Данилов видит два варианта окончания войны в Украине – военный и политический. Что касается второго, то его может реализовать президент России Владимир Путин, подписав капитуляцию.

С военной точки зрения, окончание войны зависит от украинской армии.

Об этом Данилов рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Я не сторонник того, чтобы называть какую-то дату окончания войны. Более того, я говорю, что это будет сложный бой, это сложная война и рассчитывать, что все закончится завтра-послезавтра мы не можем", — пояснил секретарь СНБО.

Что касается завершения войны политическим путем, то это, по словам Данилова, зависит только от Путина.

"Он может войну закончить в любой момент, подписав капитуляцию, сложив оружие, забрав своих военных, чтобы наше войско не отправляло их в полиэтиленовых черных пакетах их родным и близким", — сказал секретарь СНБО.

Напомним, по прогнозам советника руководителя офиса президента Алексей Арестовича, во второй половине июня-начале июля ожидаются ожесточенные бои – тогда украинская армия пойдет в наступление.

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