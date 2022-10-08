Путин может потерять власть: Подоляк спрогнозировал "криминальную революцию" в России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что в России может произойти "криминальная революция", а Путина может устранить военный криминалитет, ведь в РФ сейчас назревает скандал между Минобороны России и ФСБ.

Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДОМ

"Россия заходила с концепцией 3-дневной или 7-дневной войны. Однако война длится уже 7 месяцев, там объявили мобилизацию, у РФ нет друзей в международном сообществе. Россия по всему миру ищет оружия и получает иранские беспилотники, которыми еще может хоть какое-то время воевать, но здесь уже возникает вопрос, а что они делают вообще? Эффект Путина — это всегда был блеф и "понты". Попытка выдать желаемое за действительность и им это действительно удавалось, особенно среди европейских стран", – подчеркнул Подоляк.

Советник Офиса президента отметил, что сейчас в России ищут виновных в провале так называемой "спецоперации".

"И сейчас есть много вопросов к Путину. И военные, если бы они были более решительны и развернули свои пушки против ФСБ. Потому что российские военные сейчас в сложной ситуации из-за ФСБ. Это же их разведка говорила, что "Украина стоит на коленях и готова с цветами встречать российскую армию, Украина не будет сопротивлятся". Сейчас ФСБ все промахи хочет списать на российский генералитет. Но разведывательную информацию давала именно ФСБ", — пояснил Подоляк.

Михаил Подоляк отметил, что в России сейчас может произойти "криминальная революция".

"В России сейчас может произойти криминальная революция. Но не классического криминалитета, а военного, зарабатывавшего на поставках оружия, спецоперациях в Сирии, Центральной Африке. Эти люди могут получить контроль над Кремлем и тогда для жизни Путина может быть определенная угроза. Все, что сейчас происходит в Крыму, свидетельствует о том, что РФ вовлекается в тяжелый конфликт и многие из них из этого не выйдут", — пояснил Подоляк.

Задержание военных в Москве и конфликт во власти РФ

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в Москве 8 октября начались аресты военных. В столицу РФ прибыла "элита" росгвардии, а военные группировки приведены в состояние боевой готовности.

Ранее Михаил Подоляк сообщал, что взрывы на Крымском мосту могли организовать сами россияне, ведь в РФ усугубляется конфликт между Минобороны и ФСБ. Они обвиняют друг друга в провале войны против Украины.

Разведка США считает, что среди окружения Путина уже даже есть лица, прямо указывающие диктатору на его провалы в войне против Украины.

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