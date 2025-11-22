- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 309
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин может приехать на оккупированные территории Украины: подробности
Дмитрий Песков прокомментировал возможность визита Путина на оккупированные территории.
Российский диктатор Владимир Путин может посетить временно оккупированные территории Украины до конца 2025 года.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передают пропогандистские российские СМИ.
«Путин может посетить новые регионы до конца года» — отметил Песков.
Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов ранее заявлял, что у президента РФ Владимира Путина существуют двойники, которые используются, чтобы сэкономить время лидера государства-агрессорки или сохранить его жизнь.
Также сообщалось, что российский «фюрер» Владимир Путин и кремлевские чиновники продолжают заявлять, что требования РФ относительно Украины принципиально не изменились со времен саммита на Аляске в августе 2025-го. Более того, на сегодняшний день Москва не предложила никаких изменений относительно своей давней позиции.
В России продолжают утверждать, что они «полностью открыты» к мирным переговорам и якобы стремятся, чтобы переговоры «увенчались успехом». Однако вместе с этим спикер диктатора Дмитрий Песков цинично заявляет, что действия российских оккупантов и удары РФ это «принуждение» Владимира Зеленского к «мирному решению».