Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин может посетить временно оккупированные территории Украины до конца 2025 года.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передают пропогандистские российские СМИ.

«Путин может посетить новые регионы до конца года» — отметил Песков.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов ранее заявлял, что у президента РФ Владимира Путина существуют двойники, которые используются, чтобы сэкономить время лидера государства-агрессорки или сохранить его жизнь.

Также сообщалось, что российский «фюрер» Владимир Путин и кремлевские чиновники продолжают заявлять, что требования РФ относительно Украины принципиально не изменились со времен саммита на Аляске в августе 2025-го. Более того, на сегодняшний день Москва не предложила никаких изменений относительно своей давней позиции.

В России продолжают утверждать, что они «полностью открыты» к мирным переговорам и якобы стремятся, чтобы переговоры «увенчались успехом». Однако вместе с этим спикер диктатора Дмитрий Песков цинично заявляет, что действия российских оккупантов и удары РФ это «принуждение» Владимира Зеленского к «мирному решению».